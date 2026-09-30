Casación rechazó el pedido de Alberto Fernández para anular la causa por violencia de género

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el último recurso presentado por la defensa del expresidente de la Nación, Alberto Fernández, con el cual buscaba anular la causa judicial iniciada por Fabiola Yañez por violencia de género.

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La estrategia legal del exmandatario liderada por la abogada Silvina Carreira argumentaba que, tras el apartamiento del juez Julián Ercolini por parte de la Sala II del máximo tribunal penal, la instrucción del expediente debía iniciarse desde cero. Sin embargo, los magistrados determinaron que el planteo se limitó a expresar meras discrepancias y no logró fundamentar una cuestión federal que habilitara su tratamiento.

Con la resolución de Casación dictada por mayoría con los votos de los jueces Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma, y la disidencia de Alejandro Slokar quedó cerrado el camino para intentar la nulidad del proceso.

Actualmente, el expediente se encuentra en manos del juez federal Daniel Rafecas (titular del Juzgado Federal N° 3). A fines de agosto, el magistrado ordenó una serie de medidas de prueba reclamadas por la defensa, cumpliendo con la directiva del tribunal superior de "reevaluar la situación del imputado". Esto implicará definir si el expresidente debe afrontar finalmente el debate oral y público, o bien si le corresponde una falta de mérito o el sobreseimiento.

Cabe recordar que el fiscal federal Ramiro González, quien condujo la investigación, dio por concluida la etapa probatoria y pidió elevar la causa a juicio en agosto del año pasado.

Los hechos investigados

Alberto Fernández se encuentra formalmente procesado en el marco de una acusación que contempla dos episodios de golpes físicos, agresiones psicológicas sistemáticas y un hecho de amenazas coactivas.

Entre el 21 y el 22 de junio de 2021, en una de las habitaciones de la Quinta de Olivos, el entonces mandatario le habría propinado un golpe de puño en la cara a Fabiola Yañez, provocándole un hematoma visible en el ojo.

Previo al 12 de agosto de 2021, en el mismo recinto presidencial, la habría zamarreado, causándole lesiones constatadas en la zona de los brazos.