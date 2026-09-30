    • 30 de septiembre de 2026 - 20:34

    Natacha Jaitt: tras la digitalización del expediente, la defensa presiona por la continuidad de la investigación

    A más de siete años de la muerte de la modelo, su hermano Ulises Jaitt y su abogado reclamaron una resolución de fondo sobre el pedido de reapertura de la causa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A más de siete años de la muerte de la modelo Natacha Jaitt, su hermano y querellante, Ulises Jaitt, junto a su abogado patrocinante, Ignacio Barrios, reclamaron una decisión fundada sobre el pedido de reapertura de la causa judicial. Los letrados cuestionaron que los recientes trámites administrativos no están acompañados de una respuesta concreta sobre el fondo de la investigación.

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    Un nuevo despacho judicial informó recientemente que se completó el escaneo de la totalidad del expediente en papel. No obstante, el documento aclaró que todavía resta incorporar dicha digitalización al sistema informático SIMP y dispuso la remisión del expediente físico al Juzgado de Garantías Número 2 de Tigre.

    Si bien esta medida representa un avance en la organización y modernización de las actuaciones, no resuelve el planteo central formulado por la querella el pasado 20 de agosto de 2026, fecha en la que presentaron formalmente el recurso de revisión ante la Fiscalía General de San Isidro para revocar el archivo de la causa.

    Pedido de respuestas y preservación de pruebas

    La crítica central de la defensa apunta a que el escaneo y el traslado de expedientes entre dependencias no sustituyen una definición sobre la continuidad de la pesquisa. En su presentación, Jaitt y Barrios exigen:

    Resolución expresa: Un pronunciamiento judicial que examine los cuestionamientos formulados y detalle debidamente por qué corresponde mantener el archivo o, por el contrario, reabrir la investigación.

    Preservación de dispositivos y material pericial: Verificar técnicamente qué información se extrajo, qué archivos se conservan y determinar si las pericias propuestas pueden llevarse a cabo sobre las copias disponibles o si resulta indispensable la manipulación de los dispositivos originales.

    Mientras el trámite administrativo avanza en su faz burocrática, la definición sobre el futuro de la causa sigue pendiente en los tribunales bonaerenses.

    El caso: a más de siete años del trágico deceso

    Natacha Jaitt falleció en la madrugada del 23 de febrero de 2019, a los 41 años, en un salón de eventos situado en la localidad bonaerense de Benavídez. En su momento, las autopsias y pericias toxicológicas oficiales determinaron que la muerte se produjo como consecuencia de una "insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón" y una "falla multiorgánica", vinculadas al consumo de cocaína y alcohol. Sin embargo, la querella mantiene su reclamo de justicia e investigación exhaustiva para esclarecer los hechos.

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