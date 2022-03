La interna del Frente de Todos se reavivó, luego de que el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, arremetiera nuevamente contra el presidente Alberto Fernández tras remarcar que "hay un nivel de ingratitud muy grande" en el espacio.

Larroque, quien lidera la agrupación kirchnerista "La Cámpora", cuestionó al mandatario nacional al considerar que "no tiene en cuenta a Cristina Kirchner" en la toma de decisiones.

"Tenemos que estar a la altura, tener grandeza. El presidente como sus laderos o personas de mayor confianza, deben salir del laberinto en que se metieron respecto a creer que el enemigo es Cristina o el sector que representa", disparó el funcionario provincial en declaraciones radiales.

Los dichos de Larroque se dieron luego de que Fernández le remarcara a "La Cámpora" que la presidencia del país "no es colegiada".

El también dirigente kirchnerista aseguró que la interna dentro del Frente de Todos le "duele mucho" y pidió "no tenerle miedo al debate, resolver rápido, hablando de frente, dejando las chiquilinadas".

En la misma línea, el ministro que responde a Axel Kicillof, cuestionó a los funcionarios cercanos al presidente, a los que los definió de "laderos" y "amigos".

"Nos quieren poner el mote de sectarios, cuando los sectarios son los que quieren gobernar con cinco amigos", acusó Larroque.

El ministro bonaerense, hombre del riñón de Máximo Kirchner y de la vicepresidenta Cristina Kirchner, volvió a cuestionar la labor del ministro de Economía Martín Guzmán, al que acusó de intentar "humanizar" al Fondo Monetario Internacional (FMI) y aprovechó para chicanear: "Sin duda Axel Kicillof hubiera negociado mejor el acuerdo".

Para el funcionario bonaerense, el verdadero "enemigo" del país es el FMI, junto con otros intereses externos que han logrado ponerle un "cepo" a la democracia argentina.

A pesar de las críticas, Larroque insistió en que el kirchnerismo no abona a la ruptura del Frente de Todos y volvió a cuestionar la "estrategia de discusión" que lleva adelante el sector que responde al mandatario.

"Queremos que exista el frente. No hay una institucionalidad del Frente de Todos, no hay una mesa, ámbitos visibles, no se sabe dónde se discute. No creo que los off sean el ámbito pertinente para discutir en el seno de una fuerza política que tiene la responsabilidad de gobernar", argumentó.

Por último, con la mira puesta en 2023, Larroque pidió dirimir las diferencias para poder solucionar los problemas de la gente.

"Necesitamos el Alberto previo a las PASO de 2019, después hubo una situación a partir del resultado y de cómo de alguna manera los oropeles de la cercanía del poder, escenarios que se fueron configurando y un alza positiva de la imagen del Gobierno generan contextos que acercan la tentación de creer que esto no se construyó entre todos", concluyó.