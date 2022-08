Las exportaciones de carne porcina cayeron en el primer semestre 81,9% al totalizar 4.200 toneladas, su peor marca desde 2014, de acuerdo con datos difundidos por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



Según destacó el informe de la Bolsa rosarina, "el sector exportador del complejo porcino presenta una situación compleja en el 2022, puesto que tras la disminución de la demanda de China las exportaciones locales no han recuperado dinamismo y se encuentran en tonelajes bajos comparados con los resultados de años previos".



No obstante la caída en los despachos al exterior, las importaciones del sector superaron las 27.000 toneladas equivalentes a res con hueso, una marca "muy por encima de años anteriores".



"Para dar magnitud de lo anterior, debemos considerar que el incremento respecto al 2021 es del 60%, abriendo la posibilidad de que este año concluya con las mayores importaciones de carne porcina en más de una década, teniendo en cuenta que en 2011 se importó carne porcina por casi 55.000 toneladas", puntualizó la BCR.



De esta manera, "la salida de divisas por estas compras internacionales no está pudiendo ser compensada con los ingresos por exportaciones".



En este sentido, el déficit en el que se incurrió en el primer semestre del año alcanzó a los US$ 68 millones "superando todos los registros desde el 2014", y se estima que el mismo puede alcanzar los US$ 156 millones.

Fuente: Télam