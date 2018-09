José López, el exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo que se convirtió en "arrepentido" en la causa de los cuadernos de la corrupción, pidió ampliar su declaración indagatoria en el juicio oral que se lleva en su contra por enriquecimiento ilícito.

Pero además de hablar de los nueve millones de dólares que tenía cuando fue el convento de General Rodríguez, el exfuncionario podría referirse a la muerte del fiscal Alberto Nisman, asesinado en su departamento de Puerto Madero después de denunciar a la ex presidenta Cristina Kirchner por encubrimiento al atentado contra la AMIA.

Así lo señalaron fuentes judiciales, que por el momento guardan reserva y expectativa sobre lo que pueda revelar el exfuncionario cuando decida hablar nuevamente ante el Tribunal Oral que lo está juzgando.

Hasta ahora todo corre en el terreno de las especulaciones. Pero trascendió que López tendría intenciones de aludir a la muerte de Alberto Nisman. Se desconoce qué información podría aportar López sobre este caso.

López ya comprometió a Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos al asegurar que los casi 9 millones de dólares que llevó al convento pertenecían a la exjefa de Estado. Acusó directamente a Fabián Gutiérrez un exsecretario de la presidente a quien señaló como el responsable de darle el dinero que llevó al convento.

En el juicio oral aseguró que la plata se la habían dado personas a las que él no conocía. Al declarar ante Stornelli y apuntar hacia Cristina Kirchner, López se mostró visiblemente atemorizado. Ya un rumor señaló que en aquel momento había hecho referencia a la muerte de Nisman. Sin embargo, el propio Stornelli admitió que no todo lo que el ex funcionario contó quedó asentado en el acta.

El Tribunal Oral Federal 1 desarrollará la próxima audiencia el día 27 de septiembre de ese debate, pero la declaración del ex funcionario se concretaría en la primera semana de octubre, a través de una videoconferencia.

López quedó bajo el programa de protección de "imputados-colaboradores" luego de declarar en la causa de los cuadernos de la corrupción. El propio fiscal Carlos Stornelli señaló que "López estaba con mucho miedo; meditó mucho en decir las cosas. Él describe el acta y por qué estaba asustado. Era comprensible". El fiscal añadió que López "contó algunas cosas que no quiso que pongamos en el acta".

López está acusado de ser el dueño de los casi 9 millones de dólares que le encontraron el 14 de junio de 2016, en el convento de General Rodríguez.