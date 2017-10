Ramas. El sector del río Chubut en el que trabajaron los buzos está lleno de ramas de sauces. El cause, en buena parte de sus 810 kilómetros de longitud, es un río de llanura.

La cantidad de días que un cuerpo lleva sumergido puede ser un factor que complique la identificación de un cadáver, según un especialista consultado a más de dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado, ocurrida el 1 de agosto pasado.



Para Miguel Miñones, médico de la Dirección de Medicina Legal de la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires, la identificación forense se vuelve más compleja a medida que pasa el tiempo. Además, influyen diversos factores, no sólo temporales (no es lo mismo cuatro días que dos meses) sino también ambientales (por ejemplo, la influencia del agua, de las ramas o la depredación de animales), remarcó el experto a medios digitales.



"La putrefacción progresa más lentamente en un cadáver sumergido y guarda relación con la temperatura del agua, que cuanto más fría, retrasa el comienzo de los cambios putrefactivos en comparación con un cadáver hallado a la intemperie", dijo Miñones, con varios años de experiencia en la realización de autopsias.



Según explicó, un cadáver sumergido sufre el proceso de "maceración epidérmica", que es la "imbibición acuosa de los tegumentos (tejidos)", por lo cual la piel se arruga para luego desprenderse. En primer término el proceso afecta a las uñas de las manos y pies.



Esto ocurre, en aguas frías, en aproximadamente 15 días. Con el tiempo se producen amputaciones, pérdida de cabello y de piezas dentarias. El cadáver se hincha y toma un color negruzco.



Según Miñones, para la identificación de un cadáver se investigan las ropas y la presencia o no de lesiones, que pueden haber sido producidas cuando la persona estaba con vida, fuera o dentro del agua, o después de su fallecimiento por acción de arrastre o de predadores (como peces o roedores).



Otro método de identificación es a través de la observación de señas particulares como tatuajes o cicatrices. "Un cadáver que permaneció en aguas frías durante pocos días generalmente es de fácil identificación. Si estuvo sumergido durante meses, las posibilidades disminuyen. Además, influye la acción de predadores. Si estos métodos fallan, debe procederse a la identificación por un análisis de ADN", añadió.



Por su lado, Juan Carlos Mussin, oficial principal de la Estación de Salvamento y Rescate de Bariloche, que estuvo a cargo de la búsqueda del cuerpo de Maldonado a lo largo del río Chubut, dijo que "es un típico río de montaña, no tiene mucha profundidad, de máxima dos metros y con mínimas de 30 centímetros y fuerte correntada". Para Mussin, pese a la poca profundidad del río, la posibilidad de que una persona se ahogue existe. "He visto casos de personas que se ahogan en menor profundidad. Es difícil, pero posible, no podemos descartarlo. Aquí un cuerpo podría engancharse y quedar atrapado", reconoció.

La tarea clave de los perros

Los perros que llegaron a Chubut fueron clave para encontrar el cuerpo. Ayer, con otro juez en la causa, el nuevo magistrado decidió hacer un operativo en el río Chubut. Para eso, ordenó otro procedimiento que incluyó perros: en menos de 10 horas encontraron un cuerpo.



Desde el lunes por la noche están en la zona ocho "binomios", como se conocen a las parejas de hombres y perros que se encargan de buscar cuerpos en zonas difíciles. No fue una casualidad. Llegaron a pedido del juez Gustavo Lleral y la fiscal Silvina Ávila, por intermedio del Equipo Argentino de Antropología Forense que sugirieron usar animales entrenados en rastrear restos cadavéricos a través del dióxido de carbono.

El grupo especial pertenece a la Dirección Nacional de Cinotecnia. Ayer por la mañana, a las ocho, comenzó el operativo. Sólo unas horas después, los canes -que detectan la presencia de dióxido de carbono en el agua- marcaron un lugar. Un buzo se sumergió allí y comunicó el hallazgo de un cuerpo. Los perros viajaron con carpas para alojarlos en cualquier parte durante una semana. Viajaron con veterinario y medicamentos.