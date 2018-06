Apocas horas de que el debate sobre la despenalización del aborto llegue al recinto de la Cámara de Diputados, Martín Lousteau (Evolución) excluyó de su espacio al diputado nacional José Luis Ramón (Partido Intransigente de Mendoza), quien cambió su posición y anunció que votará en contra del proyecto.

"Cualquiera sea el motivo de su cambio, nos parece que la manera en que se ha comportado no está a la altura del debate ni de los estándares que pretendemos para nuestro espacio por lo que ya no participaremos de ningún interbloque con él", explicaron los legisladores Lousteau, Carla Carrizo y Teresita Villavicencio a través de un comunicado.

Los tres integrantes de Evolución compartían con Ramón el interbloque Socialdemócrata en la Cámara baja. "Resulta claro que habiendo tanto en juego, hay presiones. De un lado y del otro. Y los diputados no son ajenas a las mismas. Esperemos que el diputado no haya tomado su decisión influenciado por estas presiones o, peor aún, como fruto de la especulación política", apuntaron.

El viernes el diputado por Mendoza había dicho que votaría a favor de la despenalización del aborto, pero ayer difundió un video en el que explicó que había cambiado su postura y votaría en contra.

"En el momento que tenga que votar, lo voy a hacer en contra del proyecto para despenalizar el aborto, desprendido de cualquier presión, de un lado y del otro, porque saben qué, yo no soy el centro de esta discusión, es la vida", aseguró Ramón.

En un reportaje que concedió al programa Animales Sueltos, que se emite por América TV, Lousteau reiteró que decidieron excluir a Ramón de su espacio no porque se oponga al proyecto, sino por "su comportamiento".

"Me parece que no tuvo cuidado con sus expresiones públicas, por ende nosotros no queremos compartir más el interbloque con él, no por su postura, sino por su comportamiento", resaltó el exembajador de EE.UU.