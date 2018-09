Después de oficializar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente Mauricio Macri aseguró este jueves que la gestión que lleva adelante el gobierno argentino genera "credibilidad en el mundo" y valoró el "apoyo" que recibió durante la Asamblea General de la ONU.

El Mandatario recorrió el Parque Olímpico junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la previa de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Allí afirmó: "Este tipo de eventos y todos lo que estamos haciendo está generando credibilidad en el mundo. Eso depende de nosotros, de que sigamos apostando a la verdad, a la transparencia, al trabajo en equipo. Este es el único camino", afirmó Macri.

Y contó que durante su viaje a Nueva York, muchos “líderes del mundo” le dijeron que creían que “los argentinos están decididos a construir ese país maravilloso que tienen que ser”.

“Esta vez, me decían, sentimos que no hay atajos, que hay claridad, que estamos apostando a reglas de juego claras, y no pensando en mañana sino en la próxima generación". "Por eso, este tipo de eventos y todos lo que estamos haciendo está generando credibilidad en el mundo. Eso depende de nosotros, de que sigamos apostando a la verdad, a la transparencia, al trabajo en equipo. Este es el único camino”, aseveró.

Según Macri, “ellos saben que gran parte de los obstáculos que hemos tenido en los últimos meses provienen del mundo, y por eso valoran más que nadie, que sigamos firmes en este camino, que enfrentemos cada dificultad sin cambiar las reglas, sin volver a las trampas, al engaño, al atajo. Y por eso nos apoyan más que nunca”.

“Este apoyo que nos han dado con un acuerdo inédito en la historia para el FMI con un país, y con la reunión del G-20, tiene que ver con que estamos comprometidos de verdad en ser parte de un mundo que necesita más protagonista que ayuden a crecer, a reducir la pobreza”, concluyó.

Fuente: Clarín