Mauricio Macri encabezó este viernes un acto en la quinta de Olivos con una serie de anuncios sobre vivienda. "Venimos a traer tranquilidad y previsibilidad", enfatizó.

El Presidente oficializó el tope al aumento de la cuota de los créditos UVA para morigerar el impacto de la inflación, relanzó el plan Procrear con exenciones impositivas para los constructores y anunció un nuevo impulso a la ley de Alquileres, que había conseguido media sanción de la Cámara de Senadores en 2016 y luego se frenó en Diputados.

"Sabemos que estos meses trajeron incertidumbre, especialmente a los que sacaron créditos UVA y muchos comenzaron a temer que se disparen las cuotas y su crédito se torne impagable. Por eso pusimos topes a los aumentos para que la cuota no se dispare. Pero también vamos a cuidar a los que alquilan, hoy sienten que no saben si van a poder seguir pagando. Hace décadas que en la Argentina no hay una nueva ley de Alquileres, por eso vamos a impulsar un proyecto para dar soluciones concretas a los problemas de siempre, como las dificultades para conseguir una garantía, la comisión y con qué criterio se actualiza el alquiler", expresó el jefe de Estado.

"Sabemos que falta pero sabemos que estas medidas van a ser un alivio para muchas familias, de eso se trata gobernar, esa es nuestra vocación y para eso estamos acá", sentenció.

Por otra parte, Macri aseguró que el crédito Procrear llegarán a 20.000 jóvenes. En ese sentido, destacó que la construcción "da trabajo a más de un millón de personas".