Un anticipo. En el marco de los festejos por el Día de la Independencia, el presidente Mauricio Macri participó, junto a unos 1.000 adultos mayores de Tres de Febrero, de una lentejeada que organizó ese municipio.



Los principales candidatos de Juntos para el Cambio en la provincia de Buenos Aires ya preparan recorridas, timbreos, volanteadas y charlas cara a cara con vecinos como parte de la campaña electoral, que arranca esta semana, de cara a las PASO del 11 de agosto, con la meta puesta en retener el poder en la provincia de Buenos Aires.

Pese a que fue descartado hace un tiempo, por el clima hostil y escraches, el timbreo volvería a escena. Así reconocen fuentes del entorno de Marcos Peña, uno de los estrategas de campaña: "Estamos mucho mejor en todas las encuestas, la pasamos mal pero ya hay otro ánimo", reconocen. No obstante, no será la acción principal.

Conscientes de que la pelea principal con el kirchnerismo se dará en territorio bonaerense, los organizadores de la campaña planean que las recorridas de al menos las ciudades cabecera como La Plata, Mar del Plata o Bahía Blanca sean encabezadas por el presidente Mauricio Macri, dijeron a Télam fuentes del oficialismo.

"La diferencia con el kirchnerismo es que ellos a Cristina (Kirchner) la esconden para subir, nosotros en cambio a Mauricio lo tenemos que mostrar más", graficó uno de los armadores de la campaña en tierra de María Eugenia Vidal.

En la provincia, la campaña estará basada en los tradicionales timbreos, la colocación de mesas en las principales esquinas de cascos céntricos, recorridas, reparto de folletos con las propuestas y las boletas y, especialmente, en las charlas cara a cara con los vecinos sobre los problemas locales, adelantaron dirigentes que participaron del armado electoral.

"No va a haber actos masivos, como siempre, porque no tiene que ver con nuestra esencia, vamos a dar la discusión sobre la realidad nacional, pero haciendo foco en los temas locales, en los problemas de los vecinos en cada localidad", declaró uno de los candidatos a intendente, quien admitió que las encuestas no les son del todo favorables al oficialismo en el principal distrito del país.

Los referentes consultados deducen que perdieron votos respecto de la elección de 2017 como consecuencia de la crisis económica, y que por esa razón pondrán especial énfasis en el votante de Cambiemos "desencantado o enojado", y en los indecisos que quedaron a la deriva después del acuerdo de Sergio Massa con el kirchnerismo.

"Sabemos que en las recorridas va a haber enojo por los problemas económicos, nosotros no vamos a negar la realidad, pero también vamos a remarcar la cantidad de obras públicas y mejoras en infraestructura en escuelas, en hospitales, que hemos hecho", explicó otro de los postulantes de Cambiemos a una intendencia del conurbano.

Con esa meta, no descartan también sumar a las recorridas a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a su par de Transporte, Guillermo Dietrich, ya que han comprobado, dicen, que "ambos tienen muy buena recepción" entre los votantes que optaron por Macri en 2015, pero que ahora dudan de volver a elegirlo.

Si bien no habrá lanzamiento oficial de campaña en ninguno de los distritos, los armadores del PRO organizaron una cumbre partidaria que tendrá al Presidente y a su flamante compañero de fórmula, Miguel Pichetto, como oradores centrales, y que servirá como puntapié inicial el próximo miércoles en Parque Norte.

> Arranca hoy la publicidad en los medios

La Dirección Nacional Electoral confirmó ayer que hoy se iniciará la campaña electoral nacional en los medios audiovisuales, tanto televisión como radio, para que los espacios políticos promuevan a sus precandidatos, con vistas a las primarias del 11 de agosto.

Los espacios asignados a las agrupaciones políticas para la publicidad electoral fueron distribuidos a través del sorteo público que realizó la Dirección Nacional Electoral, y donde estuvieron presentes representantes de las agrupaciones políticas, que presentan precandidatos en las PASO.

En los distintos espacios políticos se distribuyeron más de 62.687 horas para la publicidad electoral. Se distribuyó en 3.166 medios de todo el país: 2.137 entre radios AM y FM y 1.029 servicios de cable y TV abierta.

La publicidad electoral en el orden nacional se desarrollará durante los 33 días previos al acto electoral del 11 de agosto, es decir entre hoy y hasta el 9 de agosto, cuando se iniciará la veda electoral.

La modificación a la Ley de Financiamiento amplió la cantidad de días al espacio destinado a los partidos políticos para la publicidad electoral en los medios de comunicación audiovisual. De esta manera, fue asignado el 50% de forma igualitaria entre todas las agrupaciones políticas que presenten listas de precandidatos, y el 50% restante de manera proporcional de acuerdo a los votos obtenidos en la última elección.

> 360 mil pueden votar por correo

La Cámara Nacional Electoral (CNE) convalidó la posibilidad de que los más de 360.000 argentinos residentes en el exterior puedan votar en octubre vía correo postal, al revocar parcialmente un fallo de la jueza María Servini, que había declarado inconstitucional un decreto presidencial que habilitaba ese mecanismo de sufragio.

Este año se encuentran habilitados para votar en el exterior más de 360.000 argentinos. Sin embargo, según los registros oficiales, sólo 3 de cada 100 argentinos residentes en el exterior y en condiciones de votar lo hicieron en las elecciones presidenciales de 2015, apenas 10.000 de un universo de poco más de 360.000 en condiciones de sufragar.

El pedido de declaración de inconstitucionalidad del Decreto 45/2019, dictado en enero pasado, que habilitó el voto vía correo postal en el exterior, había sido presentado meses atrás por un grupo de legisladores opositores, entre ellos, las diputadas Graciela Camaño y Cecilia Moreau.

Pero la Cámara consideró que más allá que resulta "incuestionable" la "competencia legislativa" para las modificaciones al régimen electoral y de partidos políticos, el PEN "tiene la atribución de reglamentar la implementación del sufragio desde el extranjero", de manera de permitir el "ejercicio efectivo" de ese derecho.

Recordó además que la ley 24.007 (de Registro de Residentes en el Extranjero, promulgada en 1991) fue instrumentada desde entonces mediante varios decretos reglamentarios, en 1993, en el 2009 y en el 2017, sin perjuicio de que fuera alterado el "espíritu" de la norma.