En la residencia presidencial. El presidente Mauricio Macri y la directora gerente del Fondo Monetario, que hoy se encontrarán en la residencia presidencial.

Una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) liderada por la directora gerente del organismo, Christine Lagarde, se reunirá hoy en Buenos Aires con el presidente Mauricio Macri.



Ese encuentro ocurre en el marco de una visita de Lagarde por la reunión de líderes económicos del Grupo de los 20 países industrializados y emergentes, informó ayer la agencia de noticias Efe.



En el encuentro, a puertas cerradas en la residencia presidencial de la localidad bonaerense de Olivos, participarán también el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el titular del Banco Central, Luis Caputo, informaron fuentes oficiales argentinas.



Por su parte, Lagarde estará acompañada por el primer subdirector del FMI, David Lipton; el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, y el jefe de la Misión para Argentina, Roberto Cardarelli. Se espera que Lagarde y el presidente argentino compartan hoy una cena en Olivos, según el sitio de noticias Infobae.



Esta visita se da después de que a finales del pasado junio el directorio del FMI aprobase formalmente el acuerdo "stand by" solicitado por el Gobierno de Macri tras la brusca devaluación del

peso iniciada a finales de abril, que supondrá un crédito de 50.000 millones de dólares e incluirá metas para lograr el equilibrio fiscal y controlar el alto nivel de inflación.



Este convenio ha sido fuertemente criticado por la oposición y los principales sindicatos y organismos sociales, al alertar que supondrá un fuerte ajuste en el país que afectará en gran medida a los más vulnerables.



Lagarde participará mañana y el domingo en la tercera reunión del año de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales de los países que integran el G-20 (entre ellos, EEUU, Rusia, Alemania, Reino Unido de Gran Bretaña y Argentina), abierta también a altos representantes de diversas organizaciones internacionales.



Es así que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional y el ministro de Hacienda y Finanzas de Argentina, Nicolás Dujovne, ofrecerán mañana por la mañana una conferencia de prensa conjunta en el Centro de



Exposiciones y Convenciones de Buenos Aires (CEC), donde se realizará el encuentro. La agenda de trabajo de los ministros y líderes económicos estará centrada en el futuro del trabajo y la infraestructura para el desarrollo.



Por el momento, se desconoce si Lagarde tendrá más reuniones con otros representantes argentinos de la oposición o el sector sindical, como habían adelantado medios locales.





El rechazo de la CGT



La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó la posibilidad de avalar el acuerdo entre el Gobierno y el FMI, al tiempo que calificó de "inviable" el ajuste planteado y vaticinó que "va a abrir un frente de conflicto infinito". Así lo planteó el triunvirato que encabeza la central obrera durante una conferencia que ofreció ante la próxima llegada al país de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. "Una situación de esta naturaleza va a abrir un frente de conflicto infinito. Es prácticamente inviable llevar adelante un ajuste de estas características en un país en recesión", advirtió Juan Carlos Schmid. Héctor Daer adelantó que pretenden mantener un diálogo con Lagarde para hacerle saber el enfático "rechazo de esta CGT a los acuerdos que como único objetivo se plantean (reducir) el déficit fiscal y no se plantean el déficit de los problemas sociales".

Una curiosa aparición en Instagram



Macri realizó por primera vez una aparición en vivo en la red social Instagram. Allí, eligió preguntas que le habían mandado en los días anteriores y respondió inquietudes de toda índole. Hubo un momento curioso, cuando leyó una consulta acerca de si le gustaba ser presidente. El mandatario realizó un silencio de varios segundos y luego replicó: "Te lo contesto más adelante". También hubo un usuario que le preguntó qué opinaba cuando le decían "gato". Entre risas, Macri no le dio entidad y afirmó: "Que sé yo, me parece ocurrente". "Estoy fanatizado con Netflix. Recomiendo Peaky Blinders. Y Estoy terminando de ver la de Luis Miguel", respondió sobre sus series preferidas. A su vez, le preguntaron: "¿Y trabajar cuándo, Mauri?". "Comunicar es parte del trabajo del Presidente", respondió.

Por "todo el tiempo que decidan"



En su aparición de 22 minutos en Instagram, el presidente Mauricio Macri buscó "trasmitir que estamos haciendo lo correcto". Por otro lado, se refirió a la posibilidad de buscar la reelección el próximo año. "No me gusta hablar de esto porque de acá al 2019, cada día es una oportunidad de resolver un problema de un argentino. Pero yo ya he dicho, estoy acá para acompañar el cambio todo el tiempo que ustedes decidan", sostuvo.



Sobre la crisis actual, dijo que "es una tormenta para la cual hemos tomado muchas medidas". "Esta tormenta nos pega porque gastamos más de lo que tenemos. Ahora, estamos enfocados a bajar el gasto del Estado", reiteró.



Precisó que el préstamo del FMI se utilizará "para cubrir un tiempo más el enorme déficit que tiene Argentina".