En medio de la inquietud mundial por las medidas arancelarias de Donald Trump que amenazan con guerras comerciales globales, el presidente Mauricio Macri participará hoy en Sudáfrica de la cumbre de jefes de estado del denominado grupo BRICS y mantendrá hoy reuniones bilaterales con sus pares de Rusia, China, India y el anfitrión sudafricano.



Macri viaja a la cumbre de los BRICS en calidad de presidente del G-20, con la clara intención de recoger en ese encuentro las propuestas e inquietudes que ese grupo de países emergentes pueda tener para la reunión de jefes de estado que en noviembre se hará en Argentina.



"Hay una agenda compartida por la comunidad internacional a la que debemos sumar los problemas que también quieran instalar aquellos países que no forman parte del G-20", dijo a Infobae un funcionario de la cancillería.



En este contexto, la reunión en Sudáfrica de los BRICS le servirá a a Macri para mantener una seguidilla de reuniones bilaterales entre jueves y viernes que estará en Pretoria.



Según la agenda que maneja la Casa Rosada, Macri arribará hoy a Johannesburgo a las 8 horas de Argentina 13 de Sudáfrica.



A las 16 hora local (11 de Argentina) está prevista una reunión con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Hotel Four Seasons. Una hora y 45 minutos más tarde será el turno del cara a cara con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en el Hotel Michelángelo de la capital sudafricana.



A las 19.10 de Sudáfrica (14.10 de Argentina), Macri se encontrará con el primer ministro de la República de la India, Narendra Modi en Centro de Convenciones Sandton.



Aunque la página de Presidencia de la Nación aún no informó al respecto, también se espera que Macri tenga un mano a mano con su par de Brasil, Michel Temer, pero recién el día viernes.



Esta reunión será clave para fortalecer los altibajos que viene sufriendo el Mercosur y evaluar una solución a la estancada negociación con la Unión Europea por un acuerdo de libre comercio.



El encuentro a solas con Vladimir Putin permitirá a Macri limar asperezas y despejar todo tipo de dudas que había respecto a eventuales fricciones con Moscú por el acercamiento de Argentina a Estados Unidos. A la vez, se mencionó la necesidad de profundizar los vínculos comerciales con Rusia para elevar el flujo de envío de alimentos.



Por otra parte, el encuentro de Macri con su par chino Xi Jinping servirá para acercar posiciones en relación a las inversiones de Beijing en la Argentina. En noviembre, el presidente de China realizará una visita oficial a la Argentina en el marco del G-20 y se espera que allí se firme un acuerdo por la construcción de una planta de energía nuclear en el 2022 en Argentina.



En tanto, se espera que en la reunión a solas con el primer ministro de India, Narendra Modi, se logré alcanzar un acuerdo en materia de importación de fármacos y un mayor potencial de inversiones indias en materia de informática tal como quieren las autoridades de Nueva Delhi.



En tanto, la reunión de Macri con su par de Sudáfrica, Ciryl Ramaphosa, estará centrada a estrechar lazos entre el Mercosur y los BRICS, aunque no se espera de ello la apuesta a un acuerdo de libre comercio ni nada similar.



El viaje de Macri a Sudáfrica también tiene un condimento extra. Argentina se encuentra en la etapa final de la firma de un acuerdo con el Paramount Group, corporación de ese país africano, que incluirá su aviónica (todo lo relacionado con el instrumental) en los aviones Pampa, que se producen en la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), que tiene sede en Córdoba.



El año pasado el ministro de Defensa Oscar Aguad había señalado que había que encontrar un socio para la Fadea porque el presupuesto del Estado no alcanza para fabricar aviones: "La única forma de fabricar el avión Pampa en serie y no sacarlo de la línea de montaje es con un socio". Esta firma se encuentra en un plan de reducción a través de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, tras el déficit de $1.500 millones que dejó la administración de La Cámpora en 2015.

Junto a Vidal, anticipa la campaña

Por segunda vez en el mes, Mauricio Macri sorprendió con una visita relámpago, sin anuncio, a La Plata, la capital bonaerense, y provocó la atención de todo un barrio cercano a la vieja Estación Circunvalación del ramal muerto. Recorrió la Fundación Vejovies de prevención y asistencia de jóvenes y adultos con problemas de drogadicción.