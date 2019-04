En medio de las expectativa por posibles anuncios de medidas que fomenten el consumo para contrarrestar la dura crisis económica que vive el país, Mauricio Macri participó este miércoles del vuelo inaugural de la aerolínea low cost JetSMART en el aeropuerto de El Palomar.

Allí, volvió a hablar de la "revolución de los aviones" que, dijo, impulsó su Gobierno, y si bien prometió resolver "todas las cosas pendientes", advirtió que algunas "son más complejas" y "llevan más tiempo".

"Así como pudimos con esto, vamos a poder con todas las otras cosas pendientes. Pero hay cosas que llevan más tiempo, son más complejas. Pero si uno tiene claro hacia donde va, las vamos a resolver. Los invito a seguir trabajando juntos", sostuvo Macri.

Acompañado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el presidente resaltó también que esa "revolución de los aviones" fue impulsada "venciendo miedos", y aprovechó para advertir por la situación de Aerolíneas Argentinas.

"Antes, por cuidar a Aerolíneas, no volaba nadie en este país porque había que cuidar a una empresa. Tenemos todavía el desafío de que sea sustentable, que los argentinos no tengamos que poner un solo peso para que vuele como no lo ponemos en Jetsmar, en Avianca, ni en Flybondi ni en Latam, que funcionan porque tienen pasajeros, personal muy calificado. Es un objetivo a lograr", afirmó.

Dietrich, por su parte, puso el acento en el tema de las aeronaves. "Es la primera vez que los Airbus 320 nuevos llegan a la Argentina para vuelos domésticos", dijo.

Del acto participó también el estadounidense William Franke, titular del fondo de inversión Indigo, dueño de JetMART. "Bill, vas a traer más aviones y contratar más gente, no?", le preguntó Macri, en inglés, micrófono en mano. La respuesta del empresario fue alzar su pulgar.

La empresa de vuelos low cost ya tiene dos aviones en operaciones y para mayo aseguran que habrá un tercer avión, con los que tiene previsto cubrir 17 rutas de cabotaje, incluidos vuelos regionales como Mendoza Tucumán y Neuquén Salta.

"Hoy ya somos 75 y tenemos previsto llegar a 200 empleados en la Argentina hacia fin de año", dijo Estuardo Ortiz, a cargo de la operación de Jet Smart en Chile y Argentina. Y aprovecho para pegar un palo a su competencia de precios bajos. "Esta es la primera vez que llega una aerolínea realmente ultra low cost, con aviones nuevos a precios bajos", agrego. Los dos Airbus A320 de matrícula argentina, efectivamente, son recién salidos de fabrica.