Cuenta regresiva: Veinticuatro horas después de hablar en Córdoba, su 'tierra prometida' —donde dijo 'acá empezó el 'sí se puede'— Mauricio Macri y María Eugenia Vidal cerraron su campaña en Vicente López, cuando cada vez faltan menos horas para las PASO. En sus discursos, apostaron a un respaldo mutuo y a un discurso cargado de emoción.

El presidente eligió cerrar en Vicente López, 'tierra' gobernada por su primo Jorge Macri, pero a la vez es el Gran Buenos Aires, la provincia que es la madre de todas las batallas electorales.

A las 19.50 Mauricio Macri tomó el micrófono, precedido en la palabra por la gobernador María Eugenia Vidal. "Se siente, siente, Mauricio presidente", cantaba el público alrededor del típico escenario de 360 grados. "Lo mejor que le pasó a esta provincia en los últimos 30 años fue María Eugenia Vidal. Esta mujer es fuerza, coraje, capacidad. Jamás duden del nivel de entrega de amor que tiene esta mujer por esta provincia.", comenzó Macri, emocionado.

Dedicó todos los primeros minutos de su discurso a elogiarla: "Esta mujer es fuerza, coraje, capacidad, tenacidad y lo combina con una sensibilidad única. Ahí tienen una leona que va a dar todas las peleas que haya que dar y siempre poniendo la cara en las buenas y en las malas, porque no arruga, está y cuando está convencida es una topadora". La gobernadora, en su discurso previo, también lo había apuntalado a Macri y les pidió a los bonaerenses: "No me suelten la mano".

Macri luego se metió en el terreno nacional: "Sabemos el esfuerzo que están haciendo y no es en vano. Estamos construyendo bases para nuestro futuro. Desde este lugar me surge decirles gracias por creer y acompañar. Y tengo que pedirles, hoy más que nunca, que estén, que sigan poniendo y siendo protagonistas".

Macri siguió: "Siempre tenemos que acordarnos de dónde partimos, sino es demasiado duro. Hay que recordar lo que era este país, esta provincia, hace 4 años. Esta provincia era un perfecto ejemplo del abandono y la resignación, en algunos casos un abandono por desinterés pero en muchos producto de las mafias y la corrupción".

"Queremos crecer, queremos progresar, queremos ser. Y lo necesitamos expresar y confirmar pensando en esta primera etapa que es este domingo. Este domingo se definen muchas cosas. Se define si seguimos hacia el futuro o volvemos al pasado. Si seguimos dando batalla contra la delincuencia. Si seguimos integrándonos al mundo o le vamos a dar la espalda. El país que queremos está en el futuro".

Concluyó, eufórico, usando el mismo tono de sus últimos actos, 14 minutos después de haber comenzado: "El país que queremos está en el futuro. Juntos somos imparables. Vamos Buenos Aires".