El Jefe de Gabinete, Juan Manzur, se refirió a la interna del Frente de Todos, y dijo al respecto que espera "que las diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se resuelvan a la brevedad".

“Hablar de política hoy no tiene sentido. Todo tiene su momento. Hoy es el momento de gestionar y mejorar la macroeconomía para que la Argentina se encamine hacia la senda del crecimiento”, dijo en una entrevista a La Gaceta al ser consultado sobre las elecciones de 2023.

No obstante, el funcionario dijo que “falta mucho tiempo para eso” y que “correrá mucha agua por debajo del puente”.

El jefe de Gabinete, además, dijo que “es pronto y prematuro” regresar a Tucumán para retomar su cargo como gobernador y, ante una pregunta sobre una eventual asamblea legislativa si la situación económica deriva en una crisis de gobernabilidad a nivel nacional, respondió: “No hay probabilidades de que eso ocurra”.

Las declaraciones del Jefe de Gabinete llegan en momentos de recrudecimiento de la interna oficialista. En este marco, el martes reapareció Máximo Kirchner en un acto en Merlo, en el que se refirió a las dificultades del gobierno en 2013 y dirigió mensajes al albertismo.

"Sabíamos que no había que retroceder ni un centímetro. La presión de los mercados que deben ser los mismos que lo hicieron con el gobierno para que tome decisiones con respecto al FMI nos hicieron devaluar pero luego lo recuperamos. Estaba Axel en el Ministerio y Augusto Costa en una Secretaría de Comercio potente apoyada por la Presidenta".

"Sabemos que gobernar no es soplar y hacer botellas. Vi al ex Presidente Kirchner gobernar en una situación muy difícil y lo mismo a la ex Presidenta Cristina que le tocaron situaciones muy difíciles y se paró de manos. Que no nos vengan a explicar lo que son situaciones difíciles", agregó Kirchner.

Fuente: La Gaceta / Ámbito