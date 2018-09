En la previa del paro general, las dos CTA (la que conduce Pablo Micheli y la de Hugo Yasky) junto a Camioneros de Pablo y Hugo Moyano y sectores sindicales de la CGT realizan un masivo acto en la Plaza de Mayo para protestar contra las políticas del Gobierno nacional, así como por las negociaciones con el FMI.

Hugo Yasky, de la CTA, fue uno de los primeros en pronunciarse. "El Gobierno tiene que entender que los trabajadores y las trabajadores vamos a estar en la calle hasta que cambie la política económica", dijo.

"Esos que en Washington venden a la Argentina, a Brasil y a la región como el patio trasero. No. Este no es el patio trasero. Esta es la región que tuvo a San Martín y a Simón Bolívar. No vamos a volver a ser colonia, ni nos van a entregar como si fuéramos simplemente un botín de guerra. Vamos a reivindicar nuestros derechos", agregó, ante los aplausos de los manifestantes, entre los que se encuentran miembros de La Cámpora y otras agrupaciones kirchneristas.

Pablo Micheli, CTA: "Vamos a tener que hacer una y mil marchas. Uno y mil paros. Hay que hacer todos los paros necesarios. O se cae este modelo económico o estos tipos dejan el gobierno".

Luego, Pablo Micheli -CTA Autónoma- coincidió: "No es cierto que la única alternativa es aceptar estos gobernantes y al FMI. Mentira, se puede hacer otra cosa. Hay que convencer a nuestro pueblo que hay otro camino". Y subió el tono de su discurso al señalar que "no alcanza con un paro. O se cae este modelo económico o estos tipos dejan el gobierno".

También intervieron en el acto Daniel Catalano (ATE Capital), quien leyó una carta de Milagro Sala; Sergio Palazzo (La Bancaria), Roberto Baradel (Suteba), Juan Carlos Alderete (CCC) y Daniel Menéndez (Barrios de Pie), entre otros.