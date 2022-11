En sintonía con lo que en público expresa la Vicepresidenta, el diputado nacional Máximo Kirchner insistió en condenar duramente la política económica de Alberto Fernández; volvió a referirse al Gobierno del cual es arte y parte de forma lapidaria, y le volvió a cerrar la puerta a una eventual candidatura del Presidente en busca de su reelección.

Un poco más de 24 horas después de que Cristina Fernández de Kirchner reapareciera en un acto público por primera vez tras su atentado, e insinuara que podría ser candidata en 2023, su hijo volvió a jugar fuerte en la interna del Frente de Todos que ruge por la resistencia del Presidente a derogar las PASO. El hijo de Cristina tildó a Alberto de "aventurero" y "hacerse la víctima" y lo acusó de haber "usado" la construcción colectiva "para una aventura personal".

Máximo volvió a copar ayer el centro de la escena, cerró ayer el congreso del PJ bonaerense en Mar del Plata, y sin nombrarlo, le pegó muy duro a la figura de Alberto Fernández. Fue al final de su discurso donde se encendió repartiendo palos en contra de Mauricio Macri y la alianza opositora de Juntos por el Cambio.

"Nunca más, no puede volver a pasar lo mismo. No puede pasar otra vez en un frente como el nuestro, amplio, que aquellos que se valen de construcciones colectivas, una vez que esa construcción colectiva lo lleva a un lugar tan importante, inicie una aventura personal. Para aventureros está el turismo. La política es responsabilidad. Para eso se va a esos lugares y no para poner cara de víctima y de yo no fui".

Sobre el final aseguró: "Aún con todas las dificultades que tenemos. Tenemos que tener más decisión. A mí en lo personal me llena de tristeza cómo está mi país. No podemos tener grados de egoismo".

Al comenzar su alocución, Máximo, también titular del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, había manifestado que "el adversario de la sociedad argentina, y no sólo del peronismo, es el expresidente Macri" cuando "se lo escucha decir lo que quiere hacer" en el caso de volver a ser gobierno en 2023. No hizo referencia a las señales que había dado Cristina horas antes que hacen suponer que está decidida a ser candidata a presidente en 2023. Sí hubo mención del ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos AIres, Andrés "Cuervo" Larroque, que no ocultó su entusiasmo: "Lo pide el pueblo, creo que la candidatura está cada vez más cerca", vaticinó el líder de La Cámpora.

También hubo dardos para JxC. El primogénito de CFK reiteró que la oposición apela a "discursos de odio" y aseguró: "Apelan a confundir más a una sociedad que está agobiada. Por eso martillan con esos discursos. Sobre la sociedad dañada y golpeada por la pandemia le vienen con estos discursos berretas y mentirosos".

Máximo reunió a su tropa en Mar del Plata para debatir, en un clima distendido, sobre estrategias electorales para lograr que el Frente de Todos (FdT) consiga una victoria en las urnas el año próximo en el distrito con mayor relevancia electoral en el país, según indicaron a Télam dirigentes que participaron del almuerzo.

Ante los más de 530 congresales que colmaron el microestadio del Club Once Unidos, Máximo señaló que desde el FdT "estamos muy vivos y tenemos muchos deseos de transformar nuestra patria" y recordó que "fue el peronismo que sufrió la proscripción y la supresión y dio la vida para que vuelva la democracia".