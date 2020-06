Tras un fin de semana de incertidumbre, rescataron a Ricardo Maffeis, el joven de 25 años que se había perdido haciendo trekking en las zonas aledañas a la laguna La Kika, en la ciudad neuquina de San Martín de los Andes.

El hombre había salido el viernes al mediodía a una caminata por la zona montañosa y en su casa esperaban el regreso cerca de las 21.30. Sin embargo, las alamas se encendieron con la caída del sol y los familiares realizaron la denuncia.

El operativo de búsqueda involucró a 120 personas, helicópteros y drones de San Martín, además de la colaboración de baquianos y vecinos de la zona.

El joven fue hallado el domingo en un paraje cercano alrededor de las 13, luego de dos noches en condiciones adversas por las tormentas de nieve.

"Pensaba que tenía todo controlado, pero perdí la visibilidad y el viento era fuerte. Vi una caña en modo de marca y me mandé por ahí, me caí, me deslicé bastantes metros y me resguardé debajo de una lenga caída en un bosque", relató a Cadena 3, tras los chequeos médicos.

Comentó que al siguiente día continuaba la poca visibilidad. "Pude volver hasta el filo del cerro e ir a otro cañón. Subí y volví a bajar, para luego tomar un arroyo, el cual atravesé con el agua hasta la cintura. Vi bosta de vaca y me imagine que estaba cerca de una comunidad", concluyó.