El exjefe del Ejército César Milani aludió a un "ataque inédito" que busca una "condena social" hacia su persona, pero aseguró estar "absolutamente tranquilo" con su conciencia al considerar que el juicio que se le sigue por enriquecimiento ilícito es una causa "armada".



"La condena social es terrible en este país. Todavía hay gente que me menciona a mí como un genocida y he sido absuelto. Para muchos medios, los veredictos de la Justicia no cuentan. Sin embargo esto pasa y esto queda y es la impotencia con la que muchas veces uno se encuentra", expresó el exjefe del Ejército, en su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal número 7.



Milani aseguró estar "absolutamente tranquilo" con su conciencia en la primera jornada del juicio por presunto enriquecimiento ilícito que se inició por videoconferencia. "La condena social es terrible en este país. Todavía hay gente que me menciona a mí como un genocida y he sido absuelto. Para muchos medios, los veredictos de la Justicia no cuentan"



Conectado desde su casa en el partido bonaerense de San Isidro -cuya compra, según la acusación, no habría podido justificar en 2010- Milani enmarcó esta causa como una más de las que se le "armaron" tras llegar al cargo de Jefe del Ejército en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.



"Cuando fui nombrado Jefe del Ejército, en un contexto político de una increíble confrontación entre el oficialismo y oposición, se produjo un ataque inédito. Algo que nunca había ocurrido contra una persona con ese cargo", indicó el militar retirado en un momento del juicio dedicado a aportar datos personales, entre ellos los procesos judiciales que pudiera haber tenido con anterioridad.



Milani, de 67 años, sostuvo que fue blanco "de denuncias de todo tipo y de gran impacto" que "lograron la condena social" pese a que "con el transcurso de los años" todas esas imputaciones terminaron en "sobreseimientos"



Al respecto recordó que estuvo preso tres años por una causa de delitos contra la humanidad, en la que fue absuelto en un juicio oral y público.



"La causa en La Rioja me llevó a estar tres años en prisión, fui a juicio oral detenido injustamente", recordó.

Milani recordó que lo acusaron de integrar una "asociación ilícita" por lo ocurrido en la última dictadura cívico militar que lideraba el genocida Luciano Benjamín Menéndez, quien era tercero en la estructura de mando del Ejército en tiempos del terrorismo de Estado, y él era un subteniente de 20 años que ocupaba el puesto 5.000 en la jerarquía de la fuerza.



En cuanto a la causa en la que es juzgado por supuesto enriquecimiento ilícito a raíz de la compra de una casa en la zona de La Horqueta en San Isidro, donde aún vive, argumentó que es una "de las que me armaron".



Milani ratificó lo declarado durante la instrucción del caso, dijo que su patrimonio estuvo siempre integrado por bienes de su familia en Córdoba, donde su padre fue un empresario de la construcción y ocupó diferentes cargos públicos.



Además remarcó que antes de 2010, junto con su sueldo como militar, percibía rentas por alquileres en esa provincia, entre otros ingresos. Por otro lado, en la indagatoria, Milani cuestionó una pericia en la causa y sostuvo que otra nueva hecha después descartó la acusación.



El exjefe del Ejército ratificó que su amigo y militar Eduardo Barreiro -también acusado de ser su testaferro en esta causa- le prestó 200.000 dólares para comprar la vivienda en un "mutuo" que ambos firmaron.



El origen de los fondos



El debate oral comenzó por videoconferencia ante el Tribunal Oral Federal número 7, integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero mientras que la acusación está a cargo de la fiscal Fabiana León.



Milani es defendido por el abogado Alejandro Rúa, quien al inicio de la audiencia pidió que el Tribunal no tenga en cuenta en el debate la prueba pedida por la Oficina Anticorrupción (OA), ya que este organismo desistió luego de ser querellante.



La jornada comenzó con la lectura abreviada del requerimiento de elevación a juicio del fallecido fiscal federal Jorge Di Lello, En ese requerimiento, la fiscalía consideró que Milani a la fecha de compra de la propiedad en San Isidro escriturada por 1.500.000 pesos el 10 de junio de 2010, no declaró fondos que "justificaran la procedencia u origen de los fondos que le permitieran tal adquisición". Las audiencias serán todos los jueves desde las 9.30, se prevé que declaren unos 60 testigos.



Esta causa que se le sigue a Milani fue enviada a juicio por el juez federal Daniel Rafecas en 2017, luego que el magistrado lo procesara por presunta imposibilidad de justificar el dinero usado para adquirir la vivienda en cuestión.



Milani lega al debate con un embargo de 5 millones de pesos y Barreiro con uno 2 millones, y la pena prevista por el delito que se investiga es de dos a seis años de prisión e incluye una multa de hasta el 100% del valor del enriquecimiento.