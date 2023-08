El diputado nacional y precandidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, cerró hoy su campaña con un espectáculo en un Movistar Arena repleto, donde aseguró que su espacio tiene "estructura, fiscales y boletas en cada rincón del país", reivindicó "el grito del 2001" para que "se vayan todos" y exhortó a la gente a "votar el domingo porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre".



"Después de que insistieron en operarnos y que nos decían que nos íbamos a caer, podemos decir que tenemos partido, tenemos estructura, tenemos fiscales y boletas en cada rincón de Argentina. Estamos listos para representar a los argentinos de bien", vociferó el candidato libertario desde el escenario, frente un miniestadio con capacidad para 15 mil personas.



Además, agregó que el domingo próximo está la oportunidad de que "el grito del 2001 se convierta en realidad" y le pidió a la militancia que "vaya a votar el domingo porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre".



Las puertas del Estadio ubicado en Corrientes 6039, en la Ciudad de Buenos Aires, se abrieron a las 19 horas y una larga fila compuesta mayormente por hombres jóvenes hizo su ingreso.



Los militantes fueron trasladados en colectivos desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires hasta el barrio porteño de Villa Crespo, donde bailaron y cantaron al ritmo de clásicos de rock nacional.



Al precandidato lo anunciaron con un video con imágenes de explosiones de edificios y detonaciones de bombas nucleares.



Milei decidió entrar por el sector "campo" del Movistar Arena, rodeado por su equipo de seguridad privada que debía correr a los empujones a los militantes que lo rodeaban para poder llegar al escenario como un mesías liberal vestido de cuerno negro al ritmo de Panic Show de La Renga.



"¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!", cantó el precandidato presidencial y fue acompañado por los asistentes.



"Necesitamos su apoyo, que vayan a votar si quieren sacar a estos políticos ladrones. Lleven a sus amigos, a sus hijos, a sus madres, no se queden en sus casas, la forma de cambiar este modelo es yendo a votar", insistió Milei ante la multitud, secundado por su precandidata a vicepresidenta Victoria Villarruel.



El diputado nacional aseguró que la Argentina tuvo "dos oportunidades" de cambio, uno durante el gobierno del expresidente Carlos Saúl Menem y otro durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri.



"En el 2015 volvimos a tener una oportunidad, un outsider llegó al poder con una premisa muy clara "Cambiemos". Nuevamente la clase política se puso en el medio", argumentó el precandidato sobre el plan económico macrista.



Además, no nombró al expresidente cuando aseguró que "pasaron peronistas, radicales, militares, la Alianza y rejuntes de todo tipo" que buscaron "enriquecerse a costa nuestra"



El líder libertario identificó que el problema inició en la Argentina cuando "la casta política decidió que la riqueza de los argentinos tenía que estar en manos de ellos".



"Tomaron por asalto el Estado y cambiaron el modelo, todo arranca en 1916 cuando asume el populista Hipólito Yrigoyen", indicó refiriéndose al primer presidente argentino elegido por voto secreto, seguro y obligatorio.



Milei estuvo acompañado por referentes del espacio, entre ellos, el precandidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra; la precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo; los precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Marcela Pagano y Alberto Venegas Lynch; el precandidato a senador bonaerense Juan Napoli; las precandidatas a diputadas nacionales por CABA Diana Mondino y Sandra Pettovello; el precandidato a intendente de La Matanza, David "El Dipy" Martínez; y quien fue candidato a gobernador de La Rioja, Martín Menem.



Estaba también presente en el escenario la hermana del líder libertario, Karina Milei, que fue presentada por el precandidato presidencial como "el jefe".



El youtuber Ramiro Marra se involucró en la euforia libertaria y fue levantado y tirado al aire por los militantes durante el encuentro.



"Estamos muy entusiasmados, es el trabajo que hicimos por más de dos años, empezamos con nuestro espacio político para mostrar una alternativa diferente a las que estaban planteadas", expresó el precandidato a jefe de Gobierno porteño en declaraciones para Télam.



Además, consideró que en la ciudad están "muy bien" y "muy entusiasmados".



"Creemos que la Ciudad necesita un rumbo distinto", señaló Marra.



Por su parte, Pagano valoró que por el Movistar Arena pasaron "muchos aristas de primera línea" y sostuvo que Milei "es como un rockstar".



"Me parece que Javier, irrumpiendo acá y haciendo un acto político nos muestra otro costado. Verdaderamente yo creo que es como un rockstar, la gente quiere tocarlo acercarse, sacarse una foto, así que me pareció excelente el hallazgo de este lugar y haber elegido esto. Estamos muy ansiosos por ver la repercusión", dijo sobre el acto la precandidata a diputada en declaraciones a esta agencia.



Además, agregó que la fiscalización viene "bien" y que "están trabajando" para llegar con la cantidad de fiscales.



"Entiendo que llegamos bien al domingo", expresó la periodista devenida en política.