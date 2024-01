El presidente Javier Milei invitó hoy, por medio de una carta, al papa Francisco a visitar el país tras considerar que su presencia "traerá frutos de pacificación y de hermanamiento de todos los argentinos" que se encuentran, dijo, "ansiosos de superar divisiones y enfrentamientos".



En el texto oficial, fechado el 8 de enero pasado pero recién conocido hoy, Milei también agradeció a la Iglesia católica la "colaboración" y "acción invalorable en el campo social", en especial debido a que las decisiones tomadas en materia económica desde que está al frente del país, hace poco más de un mes, "pueden profundizar equidades" en la sociedad pese a que su "prioridad máxima", afirmó, es "proteger a los más vulnerables".



"Su presencia y su mensaje contribuirán a la tan deseada unidad de todos nuestros compatriotas y nos brindará la fuerza colectiva necesaria para preservar nuestra paz y trabajar por la prosperidad y el engrandecimiento de nuestra querida República Argentina", expresó el jefe de Estado en la carta, que fue difundida por medio de la cuenta que la Oficina del Presidente Javier Milei tiene en la redes sociales.



El texto fue hecho público acompañado por una fotografía en la que se vio a Milei firmando el texto en compañía de su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia.



La invitación a Francisco representa un acercamiento entre el jefe de Estado a la principal autoridad que tiene en el mundo la Iglesia católica tras algunas diferencias que existieron en el último tiempo.



"Hoy firmé la carta de invitación. Imagino que tiene una agenda más complicada que yo Esperemos que (el papa Francisco) efectivamente pueda venir. Siendo el argentino un pueblo católico, (su presencia) va a generar mucha expectativa y esperanza, sobre todo para buscar cerrar algunas diferencias que no tienen sentido", declaró Milei en una entrevista concedida a Radio La Red tras difundirse la misiva.



En el texto Milei le agradeció al principal referente de la Iglesia católica en el mundo el "muy significativo llamado telefónico" que le hizo el 22 de noviembre último, días después de haber sido consagrado presidente del país al imponerse en el balotaje por el 55 por ciento de los votos al candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.



El jefe de Estado destacó que en esa conversación Francisco le dio "sabios consejos y deseos de coraje y sabiduría, tan necesarios para encarar el desafío de dirigir los destinos de nuestra Patria y de nuestros conciudadanos", indicó.



Aquella charla telefónica, recordó el jefe de Estado, fue "en lo personal" un "gesto de aliento" que afianzó su "convencimiento sobre la urgencia de transformar la realidad que atraviesa la Argentina para asegurar la paz y la prosperidad, mediante las reformas sociales y políticas que son tan necesarias".



En la carta, Milei le expresó a Francisco que los argentinos atraviesan "tiempos de aflicción y de esperanza".



"Observamos a nuestro alrededor cómo la pobreza, con sus diferentes rostros y consecuencias, alcanza a la mitad de todos nuestros compatriotas. Nuestra economía se encuentra en estado crítico y es preciso adoptar medidas urgentes para evitar una catástrofe social con consecuencias dolorosas", planteó el Presidente en el texto que le envió a Jorge Bergoglio.



Y agregó: "Usted bien sabe que no necesita invitación para venir a su querida Argentina. A riesgo de decir lo innecesario, le invito a visitar nuestra amada Patria, conforme a las fechas y los lugares que nos sean indicados, teniendo presente el deseo generalizado de nuestras ciudades, provincias y pueblos de contar con Su presencia y transmitirle su filial afecto".



El mandatario admitió que el tiempo disponible en la agenda de Francisco "es escaso", pese a lo cual aguarda que "pueda viajar para la alegría general de todo el pueblo argentino".



"Reitero a Su Santidad las seguridades de mi alta consideración y respeto por su obra y su persona", finalizó en la carta, cuya difusión pública había sido anticipada por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno.



Desde el 13 de marzo de 2013, cuando fue ungido papa por la Iglesia católica, Francisco no volvió al país, de la que se despidió siendo arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina.



Francisco se refirió públicamente a Milei por última vez el 13 de diciembre pasado, cuando en declaraciones a la cadena mexicana Televisa pidió diferenciar lo que dice "un político en campaña electoral" de lo que realmente hace durante su gobierno.



"Hay que distinguir mucho entre lo que dice un político en la campaña electoral y lo que realmente va a hacer, porque después viene el momento de lo concreto, las decisiones", dijo en aquel momento el sumo pontífice cuando fue consultado acerca de la relación que mantenía con el Presidente y las expresiones críticas que éste había pronunciado en contra de su figura cuando era postulante a la presidencia por La Libertad Avanza (LLA).



Luego, Milei dio marcha atrás con sus declaraciones, le pidió "perdón al Papa" y dijo que si decidía visitar la Argentina iba a "respetar" esa determinación "no solo como jefe de Estado sino como líder de la Iglesia católica".



Además del llamado que le hizo por su triunfo electoral, Francisco le envió a Milei un rosario bendecido.