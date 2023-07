La diputada nacional del bloque Encuentro Federal-Juntos, Margarita Stolbizer, consideró ayer que la estrategia electoral de Horacio Rodríguez Larreta, de 'entrar en el discurso de mano dura' de su competidora en la interna de JxC, Patricia Bullrich es 'equivocada'.

'Me parece una estrategia equivocada de Larreta entrar en el discurso de mano dura que propone Bullrich. No me gusta cuando pelea en el terreno de Bullrich, prefiero al Larreta que se diferencia de eso. Voy a apoyar la candidatura de Larreta porque me preocupa la violencia social y él tiene un mensaje pacificador', señaló.

La diputada aseveró que tiene 'una mirada bastante crítica de todo lo que viene pasando en la campaña electoral porque en lugar de mirar la realidad, los candidatos eligen hacer una campaña de golpes de efecto y no hay debate de ideas'.