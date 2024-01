Ante miles de personas que se congregaron frente al Congreso de la Nación, la Confederación General del Trabajo (CGT) emplazó a los legisladores a rechazar la ley ómnibus que impulsa el gobierno de Javier Milei y a oponerse a las reformas que incluye el DNU, que entre otras cosas promueve la privatización de empresas estatales.

“El jueves (día que se tratará en el recinto) están ante una decisión histórica para que digan si están con los trabajadores o con las corporaciones que están con este modelo económico que lleva adelante el presidente Milei”, señaló el dirigente gremial. “No traicionen a los trabajadores”, advirtió.

En esa línea, Moyano recordó que los que tienen una gran responsabilidad de respaldar al movimiento obrero, son los mismos legisladores que “hacen campaña cantando la marcha, con los cuadros de Perón y Evita, pero cuando tienen que tratar una ley se esconden y los tenemos que venir a buscar a su despacho”.

En un tono similar se expresó Héctor Daer: “Nosotros acá los venimos a bancar para que banquen al pueblo”, dijo a modo de compromiso, instantes después de pedirles a los diputados que “actúen de acuerdo al mandato popular, no estén en la oscuridad recibiendo mandatos o agazapados porque les dijeron que son sádicos y coimeros”.

“Todos en unidad vamos a seguir la lucha hasta que tengamos el éxito y que esto caiga, el DNU y que se rechace la ley ómnibus, porque la justicia social no se entrega, no vamos a dar un paso atrás. ¡Cantemos que la Patria no se vende!”, concluyó el sindicalista que preside la CGT.