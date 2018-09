Figuras clave. Hugo Moyano (izquierda), junto a su hijo Pablo, dos figuras clave de la escena sindical. El gremio de Camioneros se sacó el embargo de encima y tendrá una multa más reducida.





La Justicia laboral avaló ayer la actuación del Ministerio de Trabajo en el caso de la multa dispuesta a Camioneros por violar una conciliación obligatoria. Aunque anuló el embargo a las cuentas del gremio de Hugo Moyano y redujo considerablemente el monto de la sanción.



De acuerdo a la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, la cartera argentina que conduce Jorge Triaca actuó según lo establece la ley y no violó ningún derecho constitucional al sancionar al gremio, reconociendo de esta manera su calidad de autoridad de aplicación en el caso.



Por otra parte, la justicia dispuso la aplicación de la multa considerada sobre el 50 por ciento del salario mínimo sobre la totalidad de la nómina de trabajadores de los establecimientos inspeccionados.



Esto implica una reducción importante del monto, porque el Ministerio había calculado la multa sobre la totalidad del salario mínimo de todos los trabajadores del gremio, con lo que el monto total era de 800 millones de pesos. Ahora, deberá calcularse sobre la mitad del salario de los trabajadores de las empresas inspeccionadas, que según el gremio son seis. Esto dejaría la sanción en 500 mil pesos.



Además, la Justicia ordenó que se levante el embargo de 300 millones que se impuso en primera instancia. Por esta razón, Moyano se había movilizado esta semana a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.



En una conferencia de prensa, Hugo Moyano afirmó que "la Justicia laboral actuó como corresponde y dejó sin efecto algo que no tenía nada que ver". Sin embargo, en un comunicado, la cartera de Trabajo celebró que la Justicia ratificara la sanción por "violar la conciliación obligatoria dispuesta" y destacó además que "según la sentencia, la cartera laboral no violó ningún derecho constitucional con su proceder, reconociendo de esta manera su calidad de autoridad de aplicación en el caso".



Camioneros tiene 182.000 afiliados, mientras que el Ministerio de Trabajo va a verificar cuántos empleados incumplieron ese fallo. El sindicato había apelado la multa. Y el lunes se movilizó frente a la Cámara del Trabajo, para pedir que se levante la multa. En esa ocasión, Hugo Moyano (hijo) presentó un petitorio ante la Cámara, pidiendo la liberación de los 300 millones embargados y acusó al Gobierno por la "persecución política" contra Camioneros. Precisamente, el fallo que se conoce ahora ordena la restitución de los 300 millones a Camioneros y reduce la multa al gremio que conduce Moyano.



Desde el Ministerio de Trabajo esperan aplicar la misma metodología en otros casos similares, porque reivindica la potestad del Ministerio para aplicar multas ante el incumplimiento en la conciliación obligatoria, incluso tratándose de la realización de asambleas que se realizan en horarios de trabajo.