El PAMI puso en marcha el nuevo sistema para la provisión de los medicamentos a los jubilados. Para eso, modificó el convenio que antiguamente tenía con las cámaras de laboratorios a las que les giraba los pagos que luego distribuían a las farmacias y suscribió un nuevo convenio con cinco federaciones de farmacias y acuerdos individuales con 160 laboratorios, tanto nacionales como extranjeros.



Por el lado de las farmacias rubricaron el acuerdo FEFARA, FACAF, COFA, Farmasur y las farmacias sindicales. PAMI ahora trabaja con estas entidades que representan a las farmacias provinciales. Además, suscribió acuerdos uno a uno con 160 laboratorios. "El pago es directo y no pasa por las cámaras de laboratorios. Además, se pueden sumar laboratorios que antes no estaban. Ahora ya firmaron 6 o 7 laboratorios que antes no estaban agrupados en las cámaras", destacaron voceros de PAMI. También remarcaron que, con esta modalidad, al firmar cada empresa "promoverá mayor competencia entre los laboratorios".



Este nuevo convenio trajo además un nuevo sistema informático para las 13.000 farmacias que hay distribuidas por todo el país. "Antes el sistema de validación de recetas era de Farmalink, que era de los laboratorios, y ahora implementamos FarmaPami, que es un sistema propio, con el que tenemos toda la información de lo que se valida y se entrega", dijeron desde PAMI, la obra social de jubilados.