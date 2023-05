El presidente Alberto Fernández advirtió ayer que la Corte Suprema de Justicia "se ha convertido en el brazo opositor y de los grupos concentrados del poder económico y mediático", dijo que la decisión de suspender las elecciones en San Juan y Tucumán "deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces" y advirtió que los magistrados designados por decreto por Mauricio Macri durante su gestión "siguen respondiendo a las órdenes" del exmandatario.

A través de un mensaje emitido ayer cadena nacional, el Presidente señaló que los integrantes del máximo tribunal enfrentan un proceso de juicio político en la Cámara de Diputados. "Cada día surgen nuevas pruebas" y se enviarán "los antecedentes de estas decisiones tomadas (para San Juan y Tucumán) para que se sumen a las causales" para seguir "demostrando cómo esta Corte viola la división de poderes y el federalismo".

Al inicio de su mensaje, el jefe de Estado afirmó que no es casual que la suspensión de los comicios "afecte a dos provincias en las que se proyectaba el triunfo del peronismo" y que el fallo se diera horas después de que Macri tratara de "feudos" a las provincias norteñas en las que su espacio político preveía derrotas.

"Evidentemente, los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri siguen respondiendo a sus órdenes", disparó en referencia a la designación de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz al inicio de la administración de Cambiemos.

Fernández señaló que es el mismo Poder Judicial "que persigue de forma sistemática" a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Para el Presidente, la decisión tomada el martes por la Corte viola la división de poderes y el federalismo. En ese sentido, recriminó que los magistrados "sigan preservando los intereses de sus amigos políticos o empresarios".

"Quiero decirle a la Corte Suprema que jamás podrán suspender la voluntad popular. La democracia llegó a la Argentina hace 40 años de una vez y para siempre", dijo.

En otro tramo de su mensaje, Fernández cuestionó las declaraciones del titular de la Corte, Horacio Rosatti, quien se refirió a la emisión monetaria decidida por el Poder Ejecutivo.

"Si tanto interés tiene por el rumbo económico del país, debería pedirle a los tribunales inferiores que agilicen todas las causas que tienen paradas sobre la investigación de la deuda que tomó Mauricio Macri", dijo.

En ese sentido, también criticó que no se conozca ni "el patrimonio de ningún magistrado de la Corte Suprema".

Durante su mensaje, Fernández se preguntó cuál fue la razón por la que los magistrados "tomaron ilegalmente el Consejo de la Magistratura", por qué "dictaron el beneficio del 2x1 a los genocidas" y por qué "decidieron sacar recursos a todas las provincias para dárselos a Ciudad Autónoma de Buenos Aires inmiscuyéndose sin potestad alguna en cuestiones propias de la coparticipación".

El jefe de Estado señaló además a "un sector de la política y el poder económico" que "apañado por esta justicia está creando grietas" en una democracia que cumple 40 años.

"Como lo hicimos cuando salimos a la calle en los 80 para defenderla, vamos a responder con más democracia. Necesitamos más representantes comprometidos con la democracia, más ciudadanos movilizados por una democracia plena y participativa para salir de este círculo vicioso", dijo.

“En las calles”

“Hace 6 años salimos a la calle para rechazar el fallo de la Corte que beneficiaba a genocidas. La misma Corte que suspendió elecciones en dos provincias. La democracia siempre se defiende en las calles”, dijo el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro.

Massa evita la "pelea estéril"

El ministro de Economía, Sergio Massa, reiteró ayer su pedido de evitar "peleas estériles" y la necesidad de trabajar para "resolver los problemas del presente", al inaugurar un gasoducto junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Para Massa, la obra es un ejemplo del "trabajo coordinado, cuando trabajamos juntos la Nación, el gobierno de la provincia, los municipios; cuando no perdemos el tiempo en peleas estériles".

"Hay que decirlo con todas las letras, los que gobernamos tenemos que demostrar cómo resolvemos los problemas del presente y cómo diseñamos el futuro y no andar perdiendo el tiempo en internas estériles que sólo resuelven vanidades políticas", enfatizó.

El martes Massa había afirmado que "dirimir las diferencias" del Frente de Todos (FdT) en las PASO sería un "gravísimo error", y aclaró que si la disputa interna en la coalición de Gobierno pasa por un "posicionamiento individual" prefiere "mirarlo de costado". Massa había sostenido que "un Gobierno tiene la obligación de dar certidumbre y no exponer a la sociedad sus debates internos".

> Un "mensaje mafioso"

Contra CFK. Soria dijo que hay un mensaje contra CFK.

El ministro de Justicia, Martín Soria, expresó que el fallo de la Corte es "una alteración de la convivencia democrática" y advirtió que las medidas firmadas por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Maqueda representan "un mensaje mafioso" al peronismo y a Cristina Fernández de Kirchner.

> "Un estado desesperado"

"Curioso". Para Larroque, todo es un "curioso homenaje".

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, analizó que la decisión de la Corte demuestra "un estado de desesperación" para evitar victorias del peronismo. "Que la gente no pueda votar es un curioso homenaje a 40 años de recuperar la democracia", dijo.

CGT: fuerte repudio

El consejo directivo nacional de la Confederación General del Trabajo (CGT) manifestó su rechazo y un "enérgico repudio" al fallo de la Corte, al señalar que "compromete la vigencia del federalismo y genera un grave antecedente institucional".

"Esta CGT reafirma su convicción con el diálogo y el respeto mutuo como los fundamentos de una convivencia comunitaria que promueva el desarrollo", concluyeron en el comunicado.

Ya discuten a los reemplazantes de Manzur en Tucumán

"Analizando". "Estamos analizando la situación, no hay decisión de fondo. Hay que esperar un poco más", dijo Manzur (a la derecha).

Juan Manzur dice que va a resistir el fallo de la Corte Suprema y asegura que no piensa bajarse de su candidatura a vicegobernador, aunque en el peronismo tucumano ya se discuten posibles nombres para reemplazarlo.

"No, no", respondió Manzur a periodistas tucumanos que le consultaron si piensa bajarse. "Estamos analizando la situación, no hay decisión de fondo. Hay que esperar un poco más", se desentendió y tampoco quiso anticiparse a qué sucederá si la Corte lo termina bajando: "No hagamos especulaciones a futuro".

Hay dos nombres que picaron en punta para reemplazar a Manzur. El primero es el senador nacional Pablo Yedlin, un hombre del riñón de Manzur que además encabeza una de las listas de legisladores provinciales del peronismo.

Yedlin tiene cuatro años de mandato como senador y su reemplazante es Manzur, con lo que su salida le permitiría recalar en la Cámara alta. Es una posibilidad que incluso se mencionaba en el caso de que Manzur hubiese sido electo vicegobernador. La idea en ese caso era que Yedlin fuese elegido presidente de la Legislatura y ejerciera como un virtual vice.

El problema es que Yedlin es muy resistido en varios sectores del peronismo tucumano y hay quienes ya avisaron que no lo quieren en la fórmula.

El segundo nombre que se menciona es el de Sergio "La Burra" Mansilla, legislador provincial que responde a Manzur y que tiene buena relación con todos los sectores del peronismo.

Mansilla fue el virtual vice durante el interinato de Jaldo, cuando Manzur lo eligió como presidente de la Legislatura. A "La Burra" le reconocen su gestión como mediador. A favor de Mansilla es clave el apoyo que tiene de diversos sectores del peronismo y del propio Jaldo.

Un tercer nombre que aparece entre los potenciales vices es el de la diputada nacional Rossana Chahla, que es la candidata del peronismo para la intendencia de San Miguel de Tucumán. No hay quien la reemplace para esa carrera municipal.