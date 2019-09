La Policía de la Ciudad enfrentó a los piqueteros cuando intentaron cortar la circulación del Metrobús. Hubo heridos leves de ambos lados y un detenido.

Movimientos sociales, encabezados por el Polo Obrero y Barrios de pie, montaron ayer un campamento por 48 horas en la avenida 9 de Julio y Belgrano, frente al Ministerio de Desarrollo Social, en demanda de la sanción de una ley de Emergencia Alimentaria y aumentos en las asignaciones de los planes sociales, entre otros reclamos.

En horas de la tarde, un grupo de esos manifestantes se enfrentó con la Policía de la Ciudad en inmediaciones de la dependencia oficial cuando quiso cortar el tránsito sobre la traza del Metrobús.

Voceros del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires informaron que a raíz de los incidentes una persona fue detenida y dos efectivos policiales resultaron heridos.

El detenido fue identificado por Seguridad como Claudio Gabriel Contreras, quien fue imputado por los delitos de "atentado y resistencia".

Los incidentes incluyeron peleas cuerpo a cuerpo, con elementos contundentes y gases lacrimógenos, y comenzaron cuando integrantes de las columnas de manifestantes pretendían interrumpir la circulación del Metrobús.

Ese medio de transporte quedó interrumpido hasta que se garantizó la apertura de esa vía de circulación para colectivos.

Durante la refriega varios militantes de los movimientos sociales resultaron heridos y fueron atendidos por personal del SAME que se encontraba en las inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley.

Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero -una de las organizaciones convocantes a esta protesta- debió ser atendido en una ambulancia del SAME.

"Me pegaron en las piernas y terminé con escoriaciones. Me tomaron por la espalda y me agarraron entre varios. Esto fue una represión desembozada", señaló Belliboni. En tanto, fuentes de la cartera de Seguridad porteña aseguraron que la intervención policial buscó evitar el corte del Metrobús, pero aclararon que no desalojarán el acampe frente a Desarrollo Social.

"Veníamos caminando y comenzaron a reprimirnos. Tuvimos que cortar el Metrobús por unos instantes porque nos movilizábamos. No pensamos hacer ningún corte y estamos dispuestos a levantar el acampe si la ministra Stanley nos invita a dialogar y nos hace una propuesta concreta", sostuvo Belliboni.

En tanto, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Frente Popular Darío Santillán, la Corriente Nacional MTD Aníbal Verón y la Federación de Organizaciones de Base FOB, instalaron ollas populares en Plaza de Mayo para reclamar aumentos en las asignaciones que cobran sus seguidores y creación de nuevos puestos laborales.