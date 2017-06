Seis horas de exposición. En su informe de gestión del año, Peña se cruzó fuerte con el kirchnerismo y el Frente Renovador de Serio Massa, a quien metió en la misma bolsa por el pasado en común.



El jefe de Gabinete, Marcos Peña, proclamó ayer que Argentina “salió de la recesión” y estimó que en 2017 la inflación interanual a julio será ‘del 21 por ciento‘, al tiempo que cargó contra el kirchnerismo por ‘las coimas del caso Obedretch‘ y cuestionó al diputado Sergio Massa por desentenderse de su pasado en el Frente para la Victoria.



La sesión transcurrió en un tono intermedio entre la de la última visita, en marzo, cuando el funcionario se cruzó fuertemente con el kirchnerismo al decirles ‘háganse cargo de algo‘, y las participaciones del año pasado, cuando evitaba las respuestas confrontativas.



Esta vez Peña cargó contra el kirchnerismo por el recurrente desentendimiento de sus diputados para asumir la responsabilidad sobre las políticas de los últimos 12 años y sobre Sergio Massa por hacerse el distraído sobre su pasado kirchnerista.

En medio, dejó algunos datos alentadores de la economía, como que la intención del gobierno nacional es que en 2019 la inflación ‘sea de un dígito” y que “hasta que no cumpla esa meta no habrá cumplido su objetivo”.



Peña destacó que la inflación interanual a julio “va a estar debajo del 21 por ciento, la más baja desde 2009” y puso de relieve que en 2017 “el crecimiento será del 3 por ciento”, al anticipar que será ‘el año con más crecimiento desde 2011‘.



“Argentina salió de la recesión. Es una buena noticia para todos los argentinos”, reveló Peña, quien precisó que la economía “está en su cuarto trimestre de crecimiento y según anticipan los datos oficiales esta tendencia se consolida y va a continuar hacia el futuro”.

‘Esto no es un show’ Ante la acusación del justicialista Diego Bossio de que su visita era un show en el que prevalecían las acusaciones con el bloque del FPV, Peña respondió: ‘Vengo más horas que cualquier jefe de Gabinete. Es una falta de respeto decir que esto es un show‘.

Tras aclarar que esos números “se sustentan en estadísticas públicas, confiables y transparentes”, el jefe de Gabinete dijo que el objetivo del gobierno nacional es “seguir bajando la inflación” y advirtió que “hasta que no sea de un dígito no habremos cumplido el objetivo”. A la vez que ratificó que el gobierno va a ‘seguir trabajando para cumplir con la meta marcada por el Banco Central‘ que proyectaba par todo 2017 una inflación anual del 17 por ciento, meta que no sólo no se va a cumplir sino que puede ser ampliamente superada.



Peña puso de relieve además la recuperación del salario real, al sostener que “se va a consolidar en un contexto de claras paritarias libres” y destacó la importancia del crecimiento del empleo formal, al señalar que “llevamos 9 meses de crecimiento del empleo: se recuperó lo que se perdió en el segundo semestre de la recesión”.



En su informe, Peña señaló además como otro de los logros del gobierno nacional el crecimiento de los créditos hipotecarios y lo calificó como “una de las grandes transformaciones para la clase media”, a la vez que hizo referencia a que se logró con una “economía más predecible, confiable y sustentable”.



Por otra parte, y en relación con la deuda pública, el jefe de Gabinete aseguró que “tres de cada cuatro dólares emitidos de deuda en nuestro gobierno fueron para pagar deuda de los gobiernos anteriores” y precisó que “70.000 millones fueron destinados a cancelar la deuda preexistente”. Además, defendió la política económica del gobierno del presidente Macri y aseguró en referencia al Impuesto a las Ganancias: ‘Hicimos lo que ustedes no hicieron en 15 años y se estableció el mecanismo de actualización automática para que nunca más les roben a los argentinos como hicieron ustedes‘.



De esa forma respondió al exministro de Economía y actual diputado del FPV-PJ, Axel Kicillof, quien cuestionó la política económica del gobierno, al que acusó de no haber cumplido sus promesas electorales.

Acusó al gobierno de Néstor por las coimas



Concluida la introducción, y tras las preguntas de los diputados del FPV-PJ sobre el caso Odebrecht, Marcos Peña advirtió que ‘las coimas se las pagaron al gobierno de Kirchner‘ y defendió la gestión del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas.



‘Las coimas las pagaron a funcionarios de su gobierno. No tenemos nada que ocultar; ustedes sí, (Alejandra) Gils Carbó también. El operativo humo de querer instalar que la coima la cobró algún familiar de Macri es una patraña‘, aseveró Peña, al responder las preguntas del bloque kirchnerista.



En torno al Caso Odebrecht, el jefe de Gabinete aseguró que el gobierno de Macri ‘no‘ tiene ‘nada que ocultar‘ y reiteró que ‘estamos tranquilos que las coimas se las pagaron al gobierno de Néstor Kirchner‘.