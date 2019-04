"No nos vamos a ir". El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que el gobierno de Mauricio Macri "no" se va a ir en diciembre tras las elecciones nacionales de octubre y sostuvo que el Poder Ejecutivo "no creó la pobreza".



En su primer informe mensual del año en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, cruzó ayer fuertemente al kirchnerismo, ratificó el rumbo de la política económica del Gobierno y aseguró que el Poder Ejecutivo no cree "en los cepos ni controles de cambios".

Peña rechazó además que para combatir la inflación "haya que romper las estadísticas" del INDEC, en alusión a la ausencia de cifras oficiales durante la gestión anterior.

En su 28vo informe de su gestión, Peña realizó un balance de los tres años de gobierno y respondió varias veces a los legisladores del FPV-PJ, que lo recibieron con carteles en sus bancas con la leyenda "Basta de Mentir", una consigna que replicaron a través de las redes sociales.

"Los escucho como si hubiesen dejado una pobreza igual a la de Alemania, cuando estamos igual que hace tres años, con una diferencia que no tenían la dignidad de medirla", les reprochó.

Peña rechazó además la posibilidad de un eventual control de precios, al sostener que esa medida "genera una alta carga fiscal que los torna insostenibles y produce distorsiones en la oferta y la demanda de los servicios; en el largo plazo, la inflación termina siendo más alta".

Durante su informe, que se extendió por más de dos horas y media, Peña aseguró que la Argentina "está mejor" que hace tres años, tras lo cual pidió "una discusión honesta de cómo estábamos el 10 de diciembre del 2015, dónde estamos hoy y dónde vamos a estar en el futuro".

En ese sentido, Peña insistió que el gobierno nacional hará uso "de todas las herramientas que podamos para ayudar a la población en materia de impacto de precios" y aseguró que si bien "entendemos lo difícil de esa situación, lo que no vamos a hacer es una economía cerrada", al advertir "el fracaso" de esa política económica.

Instó en esa línea a discutir "sobre hechos reales" y puso de relieve las obras de infraestructura llevadas adelante por el gobierno nacional en todo el país, al afirmar que son "todos hechos reales. Podemos reconocer errores si los hay, pero primero discutamos los instrumentos de navegación que hasta el 2015 estaban destruidos".

"Queremos que todos los argentinos salgan de la pobreza. Hoy estamos muy cercanos a cuando llegamos. No creció bajo el gobierno de Cambiemos, gobernamos hace tres años, el peronismo gobernó casi 30. Es una invitación, no es un reproche. No vamos a pelearnos, que cada uno haga su propuesta", exhortó Peña.

Puso relieve además la transformación de las tarifas de transporte "a una tarifa social e integrada para que los subsidios vayan a los que más lo necesitan".

"Es durísimo, porque implica nadar cruzando un río bravo que nos cansa a todos", pero advirtió que "con esto demostramos que salimos del pantano donde nos habían metido. Para algunos, la solución será volver a la orilla anterior. Para nosotros, es llegar a la orilla que viene. Para nosotros es dignidad", añadió.

Previamente, y al iniciar su informe el más extenso desde que asumió su cargo- Peña aseguró que que "éste es el gobierno nacional más federal de la historia", al recordar que en 2015 había "10 provincias que no podían pagar sueldos y aguinaldo", en tanto que ahora 20 de las 24 jurisdicciones "están en equilibrio financiero" porque "tienen mayores recursos de libre disponibilidad", tras lo cual realizó un pormenorizado detalle de las obras realizadas por el gobierno nacional en todo el país.



Reunión clave

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, se reunirán esta tarde en la Casa Rosada con los cinco gobernadores de Cambiemos para analizar las medidas de incentivo al consumo que anunciará el presidente Mauricio Macri en los próximos días.