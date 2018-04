"Mejor". El espacio opositor presentó ayer el documento titulado

"Encuentro para una mejor Argentina".

Un grupo de senadores y diputados nacionales de los interbloques Argentina Federal y el Frente Renovador lanzaron ayer en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú un nuevo espacio peronista que tiene el aval de los gobernadores justicialistas, con el fin de enfrentar al kirchnerismo y a los oficialistas de Cambiemos en los comicios de 2019, en los que se elige presidente.



Al finalizar la reunión en el hotel Aguay, que no contó con la presencia de los gobernadores peronistas, este espacio opositor, que tiene como mayor referente al jefe del bloque Justicialista del Senado, Miguel Ángel Pichetto, presentó un documento titulado "Encuentro para una mejor Argentina", en el que se diferencian del sector que lidera la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y también del gobierno de Mauricio Macri y el frente Cambiemos.



"No queremos una política económica autoritaria porque ya fracasó, pero tampoco un modelo que deje que el mercado defina todas las acciones del Gobierno. Creemos en la necesidad de construir un Estado presente que resuelva los problemas de los ciudadanos", sostiene el documento del peronismo dialoguista, que tiene como potenciales candidatos al gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y al exministro Florencio Randazzo.



Y continúa: "Representamos a una fuerza constructiva y democrática, del centro nacional, que pueda convocar a otros sectores políticos con el objetivo de consolidar un capitalismo moderno que asegure el sostenido con equidad regional y social".



El documento, elaborado luego de horas de debates en la ciudad entrerriana, manifiesta que este sector "impulsa una propuesta política, económica y social racional, sostenible e inclusiva, que defienda la capacidad de compra de los trabajadores y que proteja el desarrollo de la clase media y los jubilados".



En un claro mensaje contra el kirchnerismo, desde este sector del peronismo afirmaron: "No nos convence el planteo de unidad como un simple amontonamiento de dirigentes sin un proyecto común. No vamos a justificar el pasado. Privilegiamos nuestra identidad y la construcción de una propuesta moderna y democrática".



"Nuestro objetivo es (ser) una alternativa real y racional al actual modelo. Y el peronismo nuevamente va a estar a la altura del desafío", concluyeron en un texto consensuado durante la primera reunión fundacional de este espacio.



Al encuentro, asistieron Pichetto y el senador salteño Rodolfo Urtubey, que confluirán con el massimo, sector que fue posicionado en "la ancha avenida del medio" entre las opciones electorales del 2017.



Desde el Peronismo Federal coincidieron en remarcar la relevancia del acuerdo, a partir del cual habrá un bloque mayoritario de peronismo y aliados en Diputados y en el Senado, con capacidad de ponerle límites al Gobierno. En una conferencia, Pichetto consideró: "El concepto de la unidad del peronismo no es algo que hoy nos atraiga. Lo importante es comenzar una reconstrucción política".



Tras plantear que este espacio peronista dialoguista "es la verdadera oposición", la presidenta del bloque de diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, aseguró que este espacio está "avanzando para atender problemas reales de las personas de carne y hueso". El senador salteño Rodolfo Urtubey manifestó: "Hoy la gobernabilidad requiere la existencia de una alternativa de gobierno que mire hacia el futuro". El titular del interbloque Argentina Federal en Diputados, Pablo Kosiner, propuso "dialogar con sectores que no coinciden con lo que hizo el gobierno anterior". Télam