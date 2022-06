El fiscal de Trenque Lauquen Fabio Arcomano, que interviene en la muerte del camionero Guillermo Andrés Jara, muerto tras eludir un piquete de transportistas en la localidad bonaerense de Daireaux, confirmó que la víctima murió como consecuencia de "un shock traumático por el impacto de una piedra", y calificó el hecho como "una decisión de dos o tres imbéciles".



"Hasta el momento, esta confirmado que la muerte se produce por el shock traumático de una piedra que le fue arrojada al cráneo. No fue como consecuencia de un impacto del vehículo. El fallecido solo tiene una lesión mínima del impacto del pecho contra el volante", señaló Arcomano en declaraciones a Radio 10.



Sobre los autores del hecho, el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Trenque Lauquen, afirmó: "Se podría analizar si hubo un autor intelectual, pero a mí me parece que fue una decisión de dos o tres imbéciles que toman esa decisión como una forma de hacerle una venganza contra una persona que no quiso detenerse ante el piquete".



Sobre los tres sospechosos que están detenidos, identificados como Darío Javier Martín (46), Fabián Paredes (44) y Federico Javier Fernández (34), el fiscal explicó que son personas relacionadas con el transporte, quienes formaban parte de una manifestación o corte en la ruta 65.



"En principio no advierto la intervención de otras personas más allá de las tres personas que están aprehendidas. Toda la prueba que tengo hasta el momento me lleva a esa conclusión", aseguró el funcionario judicial.



Los tres recién serán indagados este jueves, bajo la imputación de "homicidio simple" (doloso), que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión. Fuentes de la investigación revelaron que la autopsia concluyó que la muerte de Jara fue producto de un "shock neurogénico, lesión de centros nerviosos vitales y traumatismo grave de cráneo por pérdida de masa encefálica".



El fiscal indicó que previo a la muerte de Jara se produjo un altercado en el cual se producen una serie de manotazos, y el testigo aseguró que los manifestantes le arrojaron una cubierta al vehículo, y ante esta situación la víctima exhibió "un rifle" que está en poder de la fiscalía.



"A partir de la exhibición del rifle, se desata la ira de estas personas que estaban ahí. Jara sale con su camión y luego se produce la persecución de parte de dos vehículos", indicó el fiscal, quien sin embargo lo consideró un hecho "irrelevante" para la secuencia posterior que derivó en el homicidio.



En otra entrevista con radio Urbana Play, Arcomano se refirió a un peritaje que se realizará hoy con el celular de la víctima y podría ser clave en la causa para definir el rol de cada uno de los detenidos.



"Guillermo habría filmado la maniobra y ese celular está en poder de la fiscalía y hoy lo vamos a peritar", dijo Arcomano.



Es que otros manifestantes que participaron en otros vehículos de la persecución del camionero -pero en principio no tuvieron relación con la agresión que terminó en el homicidio-, declararon que vieron a Jara grabar a sus perseguidores con su teléfono celular mientras manejaba, y por ello se revisará el contenido de las fotos y videos del dispositivo, para ver si alguna secuencia del ataque quedó registrada.

Jara perdió la vida el lunes pasado en medio de una protesta por la provisión de gasoil



Los detalles del hecho

El hecho se produjo el lunes pasado, alrededor de las 17, cuando Jara falleció como consecuencia de un piedrazo que recibió en la sien del lado izquierdo y su cuerpo quedó dentro del camión que se despistó y cayó en una zanja al costado de la ruta provincial 65, a cinco kilómetros de Daireaux.



Todo comenzó cuando la víctima, oriunda de General Rodríguez, circulaba a bordo de un camión y detuvo la marcha a la altura de uno de los piquetes de transportistas que reclamaban por el faltante de gasoil y los sobreprecios. Según determinaron los pesquisas en base a la declaración de testigos, Jara intentó continuar su camino, lo que motivó una discusión con los manifestantes.



Algunos testigos presenciales dijeron que en ese momento se originó una pelea, en la que varios manifestantes golpearon y arrancaron la ropa del camionero, quien de todas formas logró ascender nuevamente al camión.



Jara huyó del lugar, pero fue perseguido por tres vehículos, y uno de los cuales –una camioneta en la que viajaban los tres imputados-, lo sobrepasó, doble en "U", y lo cruzó en sentido contrario.



Según la investigación, desde la caja de esa camioneta le arrojaron a Jara un cascote que, según dijo el fiscal, a modo de "misil" y a una velocidad calculada en 150 kilómetros por hora, perforó el parabrisas del camión e impactó en la sien izquierda de la víctima, quien perdió el conocimiento, el control del camión, se accidentó y posteriormente murió.