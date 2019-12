El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que el Plan contra el Hambre, que incluye medidas que se anunciarán el viernes próximo, en la presentación del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, "será una inyección de consumo" que ayude reactivar la actividad de las pequeñas y medianas empresas y a los sectores más vulnerables con una visión de redistribución solidaria.



La presentación, que tendrá lugar el viernes 20 a las 17, en la Casa Rosada, será encabezada por el Presidente y contará con la presencia de empresarios, sindicalistas, dirigentes políticos, sociales y religiosos, que conforman este cuerpo para enfrentar los problemas de alimentación de millones de argentinos.



"A partir del miércoles se va empezar a instaurar el Plan contra el Hambre y eso va a reactivar sensiblemente la actividad en todo el país en lo relativo al consumo", expresó Fernández ayer en una entrevista con Radio Mitre, en la que sostuvo que el dinero que se destine a este plan será "una inyección de consumo".



También se refirió al proyecto de ley de "reordenamiento económico" que el gobierno nacional enviará esta semana al Congreso que, aseguró, favorecerá con alivios fiscales a las pymes y al sector productivo.



"Todos los sectores que producen se van a ver muy privilegiados", dijo Fernández y aseguró estar trabajando en un programa económico "para que opere y sirva de modo que una cosa se ate con la otra".



El objetivo del Gobierno nacional es que el dinero volcado al consumo de bienes de primera necesidad empuje la reactivación económica y ayude a aliviar la delicada situación que atraviesan miles de empresas en todo el país.



"Yo le pido a la pyme que no despida porque, a la vez, le doy ventajas para que su empresa crezca", sostuvo ayer Fernández que la noche del viernes dispuso por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la doble indemnización por despidos injustificados.



Según dijo, con la ley de reordenamiento económico que están proponiendo, las pymes "se van a ver muy favorecidas, fundamentalmente en su trato impositivo", ya que dispondrán de "ventajas que suponen esperas y moratorias de las altísimas deudas fiscales y previsionales".



El viernes, en el acto de presentación del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, se espera que el Presidente anuncie la emisión de las denominadas tarjetas alimentarias para cerca de dos millones de madres de niños menores de 6 años en situación de pobreza, además de la creación de una red de control y la creación de un Observatorio para modificar políticas de forma autárquica al Gobierno.



Días atrás, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, adelantó que los pilares fundamentales del plan contra el hambre serán garantizar un acceso a los alimentos básicos a los sectores más vulnerables y bajar los precios de una canasta básica de alimentos que incorpore todos los nutrientes necesarios.



"Vamos a arrancar con las madres de chicos menores de 6 años y con la gente que organiza comedores, a los que se les dará una tarjeta que permitirá comprar sólo alimentos, y no extraer dinero", explicó Arroyo.



Por otra parte, garantizó que a diferencia de la Asignación Universal por Hijo, las tarjetas "no serán para extraer dinero" sino "un adicional" para gente que ya asiste a comedores y pueda adquirir más alimentos.



Semanas atrás, Fernández encabezó una primera reunión informal del Consejo de la que participaron, entre otros, el obispo de Quilmes y titular de Cáritas, Carlos Tissera; Marcelo Tinelli, Agustín Salvia (del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA); Sonia Alesso (CTERA); Héctor Daer (CGT), Esteban "Gringo" Castro (CTEP), Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), así como otros empresarios y políticos.





Fernández advierte de "hacer un esfuerzo"

El presidente Alberto Fernández salió al cruce de las críticas del campo por el sorpresivo aumento de las retenciones agropecuarias. Les pidió a los productores y representantes del sector que "no se inquieten", pero remarcó que "todos deben hacer un esfuerzo" frente a la crisis.



"Lo que estamos haciendo es dejar en pie las retenciones que puso (Mauricio) Macri. No estamos aumentando ninguna retención", dijo el jefe del Estado en diálogo con Radio Mitre.



"Macri había puesto una limitación con una suma fija de cuatro pesos por dólar en un momento que el dólar valía menos de la mitad de lo que vale hoy", agregó.



Fernández argumentó que tuvo que tomar "una decisión imperiosa" por la situación fiscal del país. Y sostuvo que intenta "ordenar" el esquema de retenciones que dejó su antecesor. "Lo que hay que entender es que todos tenemos que hacer un esfuerzo, el campo también", advirtió.

Hoy explicarán las leyes de emergencia

Dos ministros explicarán hoy ante los jefes de los bloques parlamentarios los detalles del "proyecto ómnibus" sobre las emergencias económica, social y sanitaria que este mismo día el Gobierno enviará al Congreso con el fin de que sea aprobado antes de fin de año. Tras la convocatoria formal realizada por el Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias hasta el 31 de diciembre, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, avanzó en la organización de la agenda parlamentaria para lograr la sanción de esta iniciativa. Las fuentes indicaron que los ministros de Salud, Ginés González García, y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se reunirán con jefes de los bloques para exponer sobre el llamado proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Se espera que mañana un plenario de comisiones emita el dictamen que será debatido en una sesión especial miércoles o jueves.