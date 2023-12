El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió ayer que todas las operaciones de compra de dólares en el mercado cambiario requerirán autorización previa de la autoridad monetaria, una medida que constituye un virtual "feriado cambiario", según la evaluación de diferentes analistas.

El BCRA precisó que hasta tanto asuma su nuevo presidente, Santiago Bausili, aplicará "la regla de conformidad previa a todas las operaciones de demanda que se cursan a través del mercado de cambio".

"La medida fue dispuesta en función de dar tiempo a la gestión del Poder Ejecutivo de cumplir con los trámites administrativos para la conformación de las nuevas autoridades y anunciar e implementar las políticas que llevarán adelante", indicó la autoridad monetaria en un comunicado.

Así, subrayó que "durante la transición las operaciones de cambio serán analizadas y cursadas en función de las prioridades".

Si bien en su momento se oficializó la decisión de que Bausili sea el nuevo titular del BCRA, hasta ahora no se publicó la norma correspondiente.

Debe tenerse en cuenta que, además del presidente, el directorio del Banco Central se compone de dos vicepresidentes y seis directores y que habitualmente se reúnen todos los jueves.

En general, los operadores del mercado y analistas financieros prefirieron esperar hasta que hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, diera a conocer las primeras definiciones en el plano cambiario para abrir un juicio.

Para el analista financiero Christian Buteler, "es casi un feriado cambiario; si para cada operación se necesita el consentimiento del BCRA, el volumen va a bajar mucho".

En declaraciones a la agencia Télam, Buteler advirtió que "no pueden demorar mucho las definiciones, porque hay que liquidar las operaciones de comercio exterior".

A respecto, indicó que "hasta el jueves se hacían con un mix de 50% a la cotización del Contado con Liquidación y 50% al oficial, pero eso hoy ya no corre, debería ser todo al tipo de cambio oficial".

Puntualizó que la solución no pasa por el BCRA: "Podría seguir funcionando con las autoridades actuales, pero lo que se necesita es el programa económico y el régimen cambiario".

"Hasta que no se tenga todo eso, es lógico que no se opere, la pelota está más en el campo del Gobierno nacional que en el Banco Central, la falta de definiciones no es por parte del BCRA sino del Ministerio de Economía", concluyó.

Para Gabriel Caamaño, de Consultora Ledesma, "si no está el paquete de medidas para anunciar ni está en funciones el nuevo presidente del Banco Central, lo esperable es que no haya mercado", manifestó.

El blue subió a $1.000

La cotización del dólar minorista subió ayer a $500 en algunos bancos privados, a la espera de los anuncios que el ministro de Economía, Luis Caputo, realizará hoy y tras la aplicación de la "regla de conformidad". Si bien en el Banco Nación la cotización del dólar minorista se mantuvo en $400,5 -similar al cierre del jueves pasado-, la suba registrada en los demás bancos determinó que el denominado "dólar turista" reflejara un incremento de $157,8. Los dólares bursátiles, por su parte, marcaron alzas de entre $7 y $9. En el mercado informal, el denominado dólar "blue" subió a $1.000. Acciones del Merval treparon hasta 10%.