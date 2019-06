Sacó chapa. El presidente Macri dijo que Pichetto "es un hombre de Estado que supo respetar a la Patria".

Al confirmar que el senador nacional por Río Negro será su candidato a vicepresidente, el mandatario Mauricio Macri dijo que Pichetto es "un hombre con compromiso por la Patria".



En su cuenta en la red social Twitter, Macri dijo que su compañero de fórmula "es un hombre de Estado, que con el correr de los difíciles años de Gobierno supe conocer y respetar por su compromiso con la Patria y las instituciones".



"Tenemos que enviar una señal a los mercados con la fórmula", no se cansaba de repetir en estas semanas el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, uno de los interlocutores privilegiados de Pichetto.



Precisamente, ayer el S&P Merval avanzó 5,05% tras el anuncio de la fórmula presidencial Macri-Pichetto, mientras que el riesgo país cayó 9,10%. El anuncio fue tomado con mucha euforia por los mercados. En la plaza local, Grupo Supervielle avanzó 15,15%.



Un sector del oficialismo insistía en poner un peronista o un radical de peso. Uno de ellos, que lo trabajó hasta ayer martes 11 de junio en todas las reuniones y mesas del macrismo fue Frigerio. El objetivo no sólo es la búsqueda de votos sino también el armado político en el Senado.



En ese sentido, Pichetto fue clave desde el 2017: colaboró para destrabar los presupuestos, la ley sobre el sistema previsional, y fue pieza clave en el Senado.



"Los argentinos nos enfrentamos a una oportunidad histórica para consolidar nuestra democracia. En las próximas elecciones decidiremos si queremos vivir en una república o volver a un autoritarismo populista", indicó Macri desde su cuenta en la red social Twitter.



En sintonía, Pichetto explicó ayer por la tarde que aceptó el ofrecimiento del presidente Mauricio Macri de acompañarlo en la vicepresidencia porque cree "en la república, los derechos y garantías de la Constitución, y la división de poderes", en alusión al kirchnerismo que en ocasiones ha sostenido que hay que terminar con el Poder Judicial.



Al anunciar a su compañero de fórmula, el mandatario remarcó la necesidad de "integrarse al mundo y mirar al futuro"; "queremos una democracia con pluralismo, libertad de prensa y defensa de los Derechos Humanos. Queremos combatir el delito dentro de la ley sin falsos garantismos".



"Para todo esto necesitaremos construir acuerdos con mucha generosidad y patriotismo donde todos los argentinos que compartan estos valores aporten desde su lugar. Por todo esto quiero anunciarles que Pichetto me acompañará como candidato a vicepresidente", indicó.



De ganar, el rionegrino sería una pieza clave en el Senado, en donde el Gobierno no tiene un jugador de esa talla. Además Pichetto sería fundamental en la relación con los gobernadores en un segundo mandato de Macri. El rionegrino había dado la primera señal de que aceptaría una oferta semejante cuando dijo que votaría a Macri en un ballotage. Ayer volvió a hacer un guiño a Macri al decir que su proceso termina "en 2023".