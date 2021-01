El sistema de precios máximos será prorrogado hasta el 31 de marzo próximo y regirá sólo para los artículos de las góndolas de los supermercados y comercios minoristas, excluyendo la materias primas y los productos frescos, según confiaron a Télam, voceros del Ministerio de Desarrollo Productivo.



"Estamos trabajando en un esquema más general junto con el Ministerio de Agricultura, quien ya inició negociaciones buscando armonizar los precios de toda la cadena alimenticia", expresó un portavoz ministerial.



Al mismo tiempo, confió que "queremos asegurarnos que el precio internacional, que ha subido de manera reciente, no se traslade a los insumos, y al bolsillo de los argentinos y las argentinas".



De acuerdo con cifras que manejan en la Secretaría de Comercio Interior, en 2020, los precios de todos los alimentos que están en las góndolas subieron 23%, mientras que el aumento en los productos frescos fue bastante por encima de la inflación.



Los funcionarios consideran que "en el contexto actual es necesario continuar con el congelamiento de precios finales, con algunas revisiones y monitoreos, cuidando particularmente los productos más sensibles y de primera necesidad".



Un vocero ministerial agregó que "tal como hemos venido haciendo desde los últimos meses de 2020, continuamos con el tratamiento diferenciado de algunos productos que no son de primera necesidad o que se comercializan en algunas versiones premium, donde avanzamos en su exclusión del listado de precios máximos".



Más adelante, detalló que "en ese sentido, actualmente se está evaluando la situación de algunos productos que no inciden en el consumo diario o que son producidos por muchas pymes para, en el corto plazo, ser excluidos del listado".



Finalmente, en la cartera productiva, consideran que "el sistema de Precios Cuidados se consolida como una canasta de bienes cada vez más amplia, robusta y representativa del consumo de las y los argentinos. Por eso en enero se incorporaron productos en nuevas categorías, para generar más referencias de precios donde antes no llegaba el programa y se multiplicó la cantidad de marcas y presentaciones, para robustecer las referencias actuales".