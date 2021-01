El presidente Alberto Fernández dijo esta mañana que "el que conoce" a la titular del INADI, Victoria Donda, "sabe que no tiene que ver con su naturaleza sacar ventaja del Estado", al referirse a la denuncia en su contra por parte de su ex empleada doméstica Arminda Banda Oxa, que la acusó de no pagarle en los meses de pandemia y ofrecerle un beneficio estatal.

"Es cierto que el Estado ha sido utilizado muchas veces como seguro de desempleo y que ha habido abusos. El Estado no debe ser una maquinaria de empleo, de darle empleo al que no lo tiene, para eso hay un seguro de desempleo", inició el mandatario.

Y continuó: "En el caso de Victoria Donda, el que la conoce, sabe que no tiene que ver con su naturaleza sacar ventaja del Estado. Hablamos de una señora que trabajó con la mamá de Victoria, que la crio y cuidó. Ella le propone seguir trabajando con ella hasta que la señora le plantea que no puede seguir por tener una hermana enferma".

"Viendo la vulnerabilidad de ella, le propuso conseguirle un plan social o un trabajo en el INADI como maestranza. Victoria no le estaba diciendo que le daba un contrato del Estado para que siguiera trabajando en la casa. Si Victoria hubiera dicho 'te pago a través del INADI y seguí conmigo' hubiera sido otra mi respuesta", afirmó en diálogo con Radio con Vos.

Donda, por su parte, aseguró esta mañana que las acusaciones en su contra son "mentira", y volvió a señalar que está "acostumbrada a ser blanco de 'fake news'". Insistió en que "los reclamos (sobre su negativa a pagar una indemnización) no son ciertos" y reafirmó que "los aportes y pagos fueron hechos en tiempo y forma, como consta en ANSES y AFIP".

"El abogado miente. Empezó diciendo que no estaba registrada y ahora termina diciendo que yo la apretaba para que entre a algún lugar del Estado. La verdad es que es poco sólido", replicó Donda en diálogo con Télam. Y subrayó: "Nadie puede pensar que yo voy a hacer todo esto para no pagar una indemnización".

"Tengo todos los recibos. Ella (Arminda) vino hace dos meses a mi casa, se llevó la plata, firmó los recibos", dijo. "Este momento lo estoy viviendo muy mal porque Arminda es una mujer a la que aprecio personalmente, es una mujer en situación de vulnerabilidad que está siendo víctima de un abogado carancho e inescrupuloso", señaló.

En paralelo a las denuncias de los abogados de la ex trabajadora doméstica (una por presunta evasión de aportes y otra por defraudación contra la administración pública en grado de tentativa), el episodio sumó en las últimas horas nuevas presentaciones judiciales y políticas.

Dos abogados de la Fundación Apolo, en la que participan ex miembros de la gestión de Mauricio Macri, presentaron su propia denuncia. Lleva la firma de José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio. "Mangiocalda, pertenece a la misma fundación que le hizo la denuncia a (el ministro Nicolás) Trotta, por la cual fue sobreseído", apuntó Donda.

"A los que no tenemos miedo nos tratan de desprestigiar, para amedrentarnos. Conmigo están al horno, a mí no me van a hacer tener miedo", agregó.