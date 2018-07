Tras la cancelación de las elecciones de autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Moyano apuntó contra los dirigentes de la central obrera y aseguró que "con la continuidad del triunvirato los más beneficiados son (el presidente Mauricio) Macri y (el ministro de Trabajo Jorge) Triaca".



El secretario adjunto de Camioneros lamentó la decisión de la CGT de suspender la elección del 22 de agosto: "Es un día muy triste para los trabajadores, muchos estaban pidiendo una renovación", planteó en FM La Patriada.



A su vez, en respuesta a las declaraciones del triunviro, Juan Carlos Schmid, quien no descartó "otro paro de acá a fin de año", Moyano retrucó: "Que no se vengan a hacer los rambos porque el paro general fue por la presión que hicimos desde Camioneros". "Muchos gremios se van a sumar a la oposición del triunvirato, si no es ahora será el año que viene o en 2020 para que tengamos una CGT en defensa de los trabajadores", agregó. Consultado sobre las diferencias con Camioneros, Schmid señaló que "Pablo Moyano no se fue nunca de la CGT".