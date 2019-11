Profesión. Médico de profesión, Rubinstein fue jefe del servicio de medicina familiar y comunitaria del Hospital Italiano de Buenos Aires.

El secretario de Salud argentino, Adolfo Rubinstein, presentó ayer su renuncia tras la polémica generada por la reforma del protocolo sobre el aborto no punible que firmó el pasado miércoles y que el Gobierno de Mauricio Macri derogó poco después.



En una carta dirigida al presidente Mauricio Macri, Rubinstein expresó su "renuncia indeclinable" al no poder cumplir con una de sus "máximas prioridades". "La derogación del protocolo me obliga a renunciar indeclinablemente a mi cargo ya que durante toda mi gestión tuve como una de mis máximas prioridades tanto la protección como la ampliación de derechos de las mujeres", agrega el texto.



El pasado miércoles la Secretaría de Salud publicó una resolución que facilitaba el aborto en niñas entre 13 y 16 años bajo los dos causales previstos por la actual ley: violación y riesgo



para la vida de la madre; y que causó gran revuelo en el oficialismo, que apura sus últimas semanas en el poder antes de que se produzca el traspaso de mando en favor del peronista Alberto Fernández el próximo 10 de diciembre.



La coalición oficialista Cambiemos reaccionó a este texto de manera diversa según las facciones que la componen, pasando de la critica por parte de Propuesta Republicana (PRO), a la que pertenece Macri, a la defensa propiciada por algunos integrantes de la Unión Cívica Radical (UCR), el partido de más tradición del país y al que pertenece Rubinstein.



El Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial el decreto que deroga la actualización del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), tras considerar que fue dictada "sin consultar la opinión de los superiores jerárquicos", y de esta manera quedó sin efecto la resolución firmada hace dos días por Rubinstein.



El jueves pasado, la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, había adelantado que el Gobierno iba a derogar la resolución 3158/2019 que actualizaba el protocolo firmada por Rubinstein.



Con el decreto 785/2019, rubricado por el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la ministra Stanley, se dejó sin efecto la normativa. El decreto destacó que la Secretaría Nacional de Niñez manifestó "no haber participado del proceso de formulación de la misma, aun cuando varias de las disposiciones del mencionado protocolo repercuten en los derechos de niñas y adolescentes".



A la críticas se sumaron también referentes del PRO como el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. "Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución



del secretario de Salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica", dijo Pinedo en su cuenta en la red social Twitter.



Desde la UCR cerraron filas a favor de Rubinstein y un grupo de diputados radicales elaboró un proyecto de ley con la polémica norma.



"Queremos manifestar nuestra solidaridad y acompañamiento al secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, quien a través de su decisión no ha hecho más que garantizar la aplicación de un derecho consagrado por la legislación nacional", afirma el texto elaborado por los legisladores radicales.



Rubinstein sostuvo en la carta que su dimisión será a partir del lunes 25 de noviembre. "Nosotros somos un equipo de trabajo. Desde el primer día yo aposté, al igual que en todas las cosas de mi vida, a trabajar en equipo, debatir y discutir", expresó Macri al responder en vivo preguntas de sus seguidores en la red social Instagram referidas a la dimisión del funcionario. El jefe de Estado dijo, en ese sentido, que "esto fue una decisión unilateral del secretario y eso está mal".

El funcionario nacional había firmado una resolución que facilitaba el aborto en niñas de entre 13 y 16 años.