Mientras crece el interés por saber si hay marcha atrás con la rebaja del Impuesto a las Ganancias, el Gobierno argentino organiza una reunión con los mandatarios provinciales.

Según la agencia oficial de noticias Télam, en las oficinas del ministro del Interior, Guillermo Francos, comenzó a organizarse una convocatoria a los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para congregarlos en una reunión el martes 19 en la Casa Rosada, que podría encabezar el presidente Javier Milei.

Ya invitaron a los líderes de las 24 jurisdicciones, sin distinción de color político. Varios ya confirmaron asistencia. Entre ellos, el mandatario sanjuanino, Marcelo Orrego (Juntos por el Cambio), además de Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), ambos de Pro. También los de Catamarca, Raúl Jalil, y Tucumán, Osvaldo Jaldo, peronistas afines a Cristina Kirchner.

El ministro de Economía Luis Caputo consignó que los gobernadores pidieron dar marcha atrás con la rebaja del Impuesto a las Ganancias, que los legisladores de las provincias apoyaron en el Congreso, igual que el entonces diputado Milei. Los mandatarios provinciales pedían que se los compensara coparticipando el impuesto al cheque.

El presidente Javier Milei no había tenido contacto con los gobernadores. Tampoco los recibió después de ganar las elecciones. Siempre reacio a "la rosca", dejó esa relación, clave para cualquier administración nacional, en manos de Guillermo Francos. Y si bien la decisión de delegar fue recibida con resquemor por parte de los jefes provinciales, todos optaron por guardarse los reclamos. No querían enturbiar los canales de comunicación desde el vamos. Sin embargo, con el paso de los días después de la toma de mando, los nuevos mandatarios dejaron saber al Gobierno nacional, por lo bajo, que la paciencia empezaba a agotarse.

Fuentes oficiales confirmaron que los gobernadores serán recibidos, como mínimo, por el ministro del Interior, aunque no está claro el horario ni el salón. Llamativamente, ayer a las 18, Francos los convocó a todos a una reunión por videoconferencia para acordar el temario de antemano.

En varios de los ejecutivos locales aún no saben si estará el Presidente. Pero otros dijeron que se les informó que sí. Desde la Presidencia, donde adoptaron un perfil muy hermético, aún no confirmaron oficialmente su presencia. Pero en declaraciones off the record, deslizaron que lo más probable es que encabece el encuentro.

> Un acuerdo de precios por carne

El Gobierno de Javier Milei logró que los frigoríficos exportadores ofrezcan en los supermercados para las fiestas cinco cortes parrilleros a valores que quedarán en torno del 40% respecto de valores actuales. En la iniciativa participarán empresas del Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC). Aunque todavía no está definido el volumen que se pondrá a disposición en supermercados, lo convenido es para tratar de hacer frente al aumento que tuvo la carne vacuna. La devaluación del peso disparó subas superiores al 60% para la hacienda en el Mercado Agroganadero de Cañuelas y al público la carne se incrementó a $8.000 el kilo e incluso más. Los cortes, que comenzarán a aparecer desde la semana próxima en cadenas de supermercados, son: asado (el kilo tendrá un valor de $4.900); matambre ($5.900); vacío ($5.900); tapa de asado ($4.900) y falda ($2.900). Hasta el momento aceptaron la propuesta Carrefour, Changomás y Cencosud.

* Plata ratificada

En un comunicado, el Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF ratificó ayer un préstamo por U$S 960 millones para Argentina, con el objetivo de que el país cubra el pago de servicio de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).