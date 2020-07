El embajador argentino en España y dirigente radical disidente, Ricardo Alfonsín, calificó hoy como un "exabrupto político-jurídico" las declaraciones del presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, quien alentó la campaña del #Mendoexit, y sostuvo que las hizo "con afán de protagonismo político".

"Espero que la dirigencia nacional de mi partido aclare, que de ninguna manera avale un exabrupto político-jurídico como el de Cornejo, que propone desmembrar el país", dijo Alfonsín en declaraciones a la agencia de noticias Télam y aclaró que "no opino sobre la cuestión de fondo, Portezuelo del Viento".

El ex gobernador de Mendoza había jugado con la posibilidad de que esta provincia comience a separarse del resto del país: "La verdad que no me gusta separarnos de la Nación pero ellos están obligando a Mendoza a autoafirmarse en sus propios valores e identidades", advirtió en declaraciones a Radio Nihuil y que causaron gran impacto en la opinión pública.

En ese sentido, Cornejo había explicado que "Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente, pero no lo tiene hoy" y sostuvo que "hoy necesita de la Argentina y la Argentina lo perjudica en la calificación de riesgo, en el acceso de crédito internacional, para traer inversiones".

Por su parte, Alfonsín dijo que espera que "la dirigencia nacional de mi partido aclare, que de ninguna manera avale un exabrupto político jurídico como el de Cornejo, que propone desmembrar el país". En ese sentido, el dirigente radical y aliado del peronismo kirchnerista advirtió que "así no se resuelven los problemas de ningún país" y afirmó que "hay que ser más prudente y más serios" ante un planteo "claramente inconstitucional".

"No es así como se resuelven los problemas, las diferencias entre las provincias. Es un planteo poco serio, es evidente que está inspirado en motivaciones puramente electoralistas, con afán de protagonismo en el escenario político", opinó.