Horacio Rodríguez Larreta advirtió que la decisión de Cristina Kirchner de no presentarse como candidata en las próximas elecciones "es un reconocimiento del fracaso del Gobierno".

“Lo de Cristina es hasta tragicómico. Dice que no va a ser candidata a Presidenta como si fuera un gran renunciamiento. No va a ser candidata porque no la vota nadie o muy pocos", dijo el Jefe de Gobierno en declaraciones al canal de noticias 24/7 de Neuquén.

También se refirió a esto anoche al ser entrevistado por Viviana Canosa en LN+: "No la votan porque el Gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner ha sido un fracaso: 8,4% de inflación. No hay nada más que hablar con eso".

Rodríguez Larreta también manifestó su firme convicción de que están dadas las condiciones para que la Argentina inicie un camino de recuperación económica a partir de un cambio político en las próximas elecciones.

"Hoy estamos viviendo una situación que es desesperante, pero a pesar de esa realidad yo estoy convencido de que vamos a sacar a la Argentina adelante. Vamos a prender los motores de la recuperación y el potencial productivo que tiene nuestro país. Vamos a exportar más al mundo y vamos a bajar la inflación", señaló.

Afirmó que si es electo Presidente va a "bajar a cero las retenciones a las economías regionales el primer día" de Gobierno. Después, en el caso de los granos, se practicará la reducción a través de una "escalera descendente", agregó.

Reiteró, además, que no cree que la dolarización sea una propuesta factible para la Argentina. "No podés dolarizar sin dólares. ¿Sabes a qué tipo de cambio dolarizarías hoy, a 4.000, te imaginás la pobreza que habría en la Argentina con un dólar a 4.000? Hablemos en serio, por favor, hablémosle con la verdad a la gente", subrayó.

Rodríguez Larreta sostuvo ante otra pregunta referida al manejo del gasto público: "Un Gobierno no puede funcionar con una estructura monumental de 20 Ministerios; yo en la Ciudad tengo la mitad de lo que tiene el Gobierno nacional". Y advirtió que tampoco puede ser que "la Vicepresidenta de la Nación cobre una jubilación de privilegio".

Remarcó que para que el Estado funcione de manera ordenada y con austeridad se requiere de "gente que sepa, que agarre el presupuesto con una lupa y que entre a mirar cómo se gasta peso por peso".