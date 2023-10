Juan Schiaretti fue el candidato más buscado en el primer debate en la Argentina, según los datos de tendencias de búsqueda en Google Trends que se registraron durante el primer debate de los candidatos a presidente de la Nación que se realizó el domingo en Santiago del Estero.

Casi el 40% de las búsquedas por candidatos durante el debate fueron sobre el exgobernador de Córdoba, informó Google en un comunicado difundido ayer. Al parecer, la mayoría de la gente sabe poco de este candidato que tuvo una floja performance en el debate.

El relevamiento muestra que Myriam Bregman fue la segunda candidata con más búsquedas en ese momento (20%), seguida por Javier Milei (18%), Patricia Bullrich (14%) y Sergio Massa (12%).

En cuanto a las preguntas de mayor crecimiento a lo largo del debate, aparecieron qué son las Leliq, qué es casta, qué es el déficit fiscal, quién ganó el debate y qué es CBDC.

Entre las preguntas de mayor crecimiento durante el primer eje temático, dedicado a la economía, surgieron qué es el PBI, qué es el FMI, quién es Juan Schiaretti y qué es una AFJP.

En el eje temático educativo, las preguntas más realizadas en el buscador de Google fueron qué es un voucher, la edad de Massa, si Sergio Massa es contador y dónde estudió Milei, entre otras. Por otro lado, qué son los derechos humanos, cuándo se vota presidente en la Argentina, qué son los montoneros, quién es Bregman y qué es la democracia fueron las cuestiones que surgieron durante el tercer eje temático, derechos humanos y convivencia democrática.

Entre las preguntas de mayor crecimiento durante el bloque de preguntas y respuestas aparecieron, entre otras, qué dijo Milei del Papa, quién es Barrionuevo (Luis), qué es el caso Chocolate y qué es el AMBA.

Por último, durante el cierre del debate algunas de las preguntas de mayor crecimiento fueron quién ganó el debate presidencial, cuántos fueron los desaparecidos en la última dictadura militar, quién es Melconian, quién va primero en las encuestas presidenciales, cuándo nació y de qué signo es Milei, y qué países no tienen Banco Central.

En el comunicado, Google recordó que "el interés de búsqueda es un indicador de la curiosidad que despierta un tema" y aclaró que "Google Trends no sustituye a las encuestas de opinión ni debe considerarse un indicador de la intención de voto".

Este primer debate presidencial no tuvo ganadores definidos aunque todos intentaron capitalizar su presentación ayer en distintos medios. Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, se autoproclamó ganador del debate, donde se lo vio más calmado de lo habitual. En el avión de regreso declaró al canal C5N que Bullrich había sido la más "floja", que no pudo decir cómo va a bajar la inflación y esquivó sus preguntas económicas. En respuesta, Bullrich confesó ayer que sufría una "gripe fuertísima". "Intentaron polarizar y no pudieron entre Massa y (el candidato de ultraderecha, (Javier) Milei", dijo la exministra.

Massa avanza con la moneda digital

El ministro de Economía, Sergio Massa, señaló ayer que en las próximas semanas enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para crear una "moneda digital argentina".

En declaraciones a C5N, el también candidato de UxP aseguró: "Voy a mandar dentro de poquito la ley que crea la moneda digital argentina porque hay más de 100 países que ya lo están haciendo". El ministro agregó que Noruega y Suecia son el modelo más conocido, pero que Brasil también lo está haciendo, por lo que sostuvo: "Nosotros con nuestros vecinos tenemos mucho comercio bilateral, mucho trabajo complementario y sinérgico y tenemos que tener una mirada común". Agregó que el proyecto es complementario de la propuesta de blanqueo que ya está en el Congreso, que a su vez se relaciona con "el acuerdo firmado con EEUU que otorga acceso a toda la información de aquellos con cuentas en el país del norte".