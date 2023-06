El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, lanzó ayer oficialmente su precandidatura presidencial por la lista Unidos Triunfaremos en el Teatro ND, en la ciudad de Buenos Aires, donde ya había presentado hace 20 años la fórmula junto a Néstor Kirchner. El exgobernador bonaerense afirmó que, a pesar de los "obstáculos", las boletas con su cara "van a estar el 13 de agosto en el cuarto oscuro".

Acompañado por los precandidatos a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, y a jefe de gobierno porteño, Nito Artaza, Scioli recordó la presentación de la fórmula en la que acompañó como vicepresidente a Néstor Kirchner y rememoró que le decían que se estaba equivocando.

"Argentina necesitaba en ese momento un nuevo tiempo, ese poder transformador. Se vivían momentos dramáticos desde todo punto de vista. Algunos me decían que me estaba equivocando y me suenan mucho esas palabras en estos días. Uno tiene la experiencia de la vida, el instinto, la intuición de saber lo que Argentina necesita", expresó desde el escenario.

En ese momento hubo una falla en el micrófono que cortó el audio y el precandidato presidencial del peronismo refirió, entre risas, su famosa frase de campaña en 2015: "Con fe, esperanza y optimismo, aunque nos apaguen el audio, aunque pidan avales, van a encontrar nuestras boletas el 13 de agosto en el cuarto oscuro. Esto es una carrera de obstáculos y venimos ya pasando algunos".

Estaban sentados en primera fila el canciller, Santiago Cafiero; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano; y la referente social Mayra Arena, a quienes Scioli agradeció por la presencia y el apoyo.

"La presencia de Hugo Moyano tiene un significado muy grande para nosotros esta noche. Lo van a ver en el frente de batalla por la defensa de nuestros derechos. Siento por él un gran respeto y admiración, por su liderazgo, por los desafíos futuros en el mundo del trabajo", expresó el embajador.

Al finalizar el acto, en rueda de prensa, Scioli confirmó que Arena y Moyano serán precandidatos a diputados dentro de su lista, mientras que la persona que lo acompañará en la fórmula como vicepresidente "será definido antes del sábado", momento en que cierran las listas.

Sorpresivamente, Hugo Moyano ocupará un lugar decisivo en la disputa electoral del oficialismo: encabezará la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires por Unidos Triunfaremos, el sector de Daniel Scioli para disputar la postulación presidencial con Eduardo "Wado" de Pedro.

La larga carrera en el peronismo del "Pichichi"

Daniel Osvaldo Scioli, el reconocido exmotonauta, forjó desde los '90 una larga carrera política en el peronismo y llegó a ser vicepresidente de la Nación y dos veces gobernador de Buenos Aires con un perfil moderado y sin declaraciones polémicas ni enfrentamientos. Pero este año mostró una versión más desafiante, al mantenerse firme en presentar su precandidatura presidencial.

Eso obligó a una competencia interna a Unión por la Patria (UxP) en las próximas PASO, pese a que buena parte de la dirigencia justicialista prefería un acuerdo a partir de una lista de unidad.

El "Pichichi", apodo que se ganó por ser el delantero goleador de su equipo de futsal "Villa La Ñata", de 66 años, tiene más de 25 años en la función pública, en la que consolidó un estilo en el cual la moderación y la pertenencia partidaria fueron un lema en su carrera política, al igual que su ya conocida frase "con fe y con esperanza".

Confirmación del binomio de Bullrich

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich oficializó ayer al exdiputado radical Luis Petri como su compañero de fórmula para las PASO, mientras su rival Horacio Rodríguez Larreta anunció que si gana las elecciones propondrá que Miguel Ángel Pichetto conduzca la Cámara de Diputados y se apresta a nombrar a Gerardo Morales como su acompañante en el binomio.

"El cambio que queremos es muy profundo, va a hacer falta mucha fuerza. Por eso entendí que Luis es la persona ideal para acompañarme. Gracias por sumar tu fuerza", expresó Bullrich en un video publicado en sus redes sociales.

La exministra de Seguridad afirmó que con el referente radical comparte la misma "mirada" de lo que el "país necesita: orden". "Juntos vamos a liderar el cambio", agregó Bullrich en Twitter. El exdiputado radical le agradeció a Bullrich y prometió "a todos los argentinos" su "máximo esfuerzo". "Patricia, me comprometo a acompañarte para pasar de esta Argentina que nos duele a una Argentina que nos contenga", indicó el mendocino durante el video en el que fue oficializado.