El último viaje al exterior de Alberto Fernández como presidente le aseguró al ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, otro anuncio importante al filo del cierre de campaña para las elecciones del domingo: China le proporcionará los fondos para hacer frente del pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) de los tres vencimientos que había pedido postergar hasta fin de mes.

Massa anunció que la semana próxima la Argentina pagará de manera anticipada al FMI los vencimientos de octubre, con los fondos frescos del nuevo swap de monedas que China activó ayer.

"Esto nos permite que nadie dude respecto de la capacidad de pago de los vencimientos de Argentina ante el FMI en los próximos dos meses", aseveró el ministro y candidato en declaraciones formuladas a Radio 10, luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara desde China una ampliación del swap de los 5.000 millones de dólares iniciales a 6.500 millones de dólares, tras el encuentro bilateral que mantuvo en la ciudad de Beijing con su par Xi Jinping.

En este sentido, Massa anticipó que "la semana que viene" la Argentina "va a precancelar los vencimientos del FMI, para que no haya incertidumbre alrededor de ese tema", los cuales están estipulados en U$S 2.600 millones. El calendario en el marco de la renegociación de la deuda acordada con el FMI preveía tres vencimientos: el 6 de octubre, por U$S 1.280 millones; el 12 de octubre, por otros U$S 640 millones; y un tercero, por U$S 673 millones, el último día hábil del mes. En medio de la crisis por el alza del dólar y las reservas en rojo del Banco Central, que impedían cumplir en tiempo y forma con el FMI, Massa pidió reprogramar los pagos y hacer un solo desembolso a fines de octubre. Tuvo la venia del buró del organismo crediticio, y en consecuencia, pateó los pagos hasta después de las elecciones. Ahora con los dólares del swap chino podrá cancelar esos vencimientos.

La próxima revisión con el Fondo, para destrabar más recursos, será en noviembre próximo, y todo indicaría que comenzará formalmente tras el próximo proceso electoral, que tendrá su instancia general este domingo y que, en caso de no definirse en la primera vuelta, se dirimirá en balotaje el 19 de noviembre.

Dólar e importaciones

Argentina acordó ayer con China la ampliación del uso del swap de divisas por 47.000 millones de yuanes, equivalentes a U$S 6.500 millones que se sumarán a las reservas de libre disponibilidad, lo cual según indicó el ministro de Economía, Sergio Massa, permitirá tener una mayor "capacidad de intervención" en el mercado de divisas y acelerar el pago de importaciones de las pymes.

La activación del segundo tramo, con carácter inmediato, será aplicado a "objetivos de desarrollo del comercio bilateral y a la estabilidad de los mercados financieros en Argentina", indicó el Banco Central.

El acuerdo terminó de cerrarse en las últimas horas en una reunión bilateral que el presidente Alberto Fernández mantuvo con su par de la República Popular China, Xi Jinping, en el Gran Palacio del Pueblo de la ciudad de Beijing.

"Es una enorme noticia para el fortalecimiento de las reservas argentinas para acelerar todo lo que es el pago de importaciones pymes y también para tener capacidad de intervención en el mercado", destacó Massa.

El actual intercambio de monedas con China se prorrogó por tres años desde junio de este año, y equivale a 130.000 millones de yuanes, es decir, U$S 19.000 millones. El swap de monedas permite, mientras no se active, que se computen los yuanes como reservas brutas para fortalecer las cuentas, es decir, principalmente como un asiento contable.

Fuerte baja del dólar

El dólar blue ayer cotizó a $890 para la compra y a $905 para la venta ayer en la City porteña, $60 menos que el martes. A 4 días de las elecciones, el blue marcó una fuerte baja tras los fuertes controles y monitoreos sobre las "cuevas" y casas de cambio. Los dólares bursátiles mantuvieron la tendencia alcista: el MEP subió 0,6%, a $890,17; mientras que el CCL avanzó 0,8%, a $970,84.