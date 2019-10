Advertencia. "El paro puede ser retomado en cualquier momento si no se cumplen los lineamientos del acuerdo", dijo el líder de APLA, Pablo Biró.

Después de una tensa negociación, los pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral anunciaron ayer que levantarán el paro previsto para este fin de semana. Los dirigentes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y de la Unión Argentina de Líneas Aéreas (UALA) estuvieron negociando durante unas cuatro horas ayer en la tarde en la Secretaría de Trabajo con representantes del Gobierno.



"Decidimos suspender para no seguir siendo utilizados por el Gobierno nacional (de Mauricio Macri). El paro puede ser retomado en cualquier momento si no se cumplen los lineamientos del acuerdo", dijo el líder de APLA, Pablo Biró.



El lunes ambos sindicatos volverán a reunirse con la empresa para negociar su paritaria. "Esto es una muestra de buena voluntad que los trabajadores mostramos una vez más", agregó Biró.



Los pilotos habían planeado un paro de dos días que iba a comenzar en el primer minuto de hoy, en reclamo de mejoras salariales. Desde el sindicato de pilotos explicaron que "por intervención del Ministerio de Trabajo, se han movido (la empresa) del cero en el que estaban. Los pilotos somos serios y predecibles", aclaró.



"A través del diálogo con las organizaciones gremiales, y frente al compromiso de la empresa de formalizar una nueva propuesta en una reunión convocada para el día lunes, los gremios manifestaron que dejarán sin efecto las medidas de fuerza anunciadas", explica el comunicado difundido por la cartera de Producción y Trabajo, a cargo de Dante Sica.



Durante los últimos días, el presidente Mauricio Macri dijo que el paro era "político" en alusión a la cercanía de Biró con el kirchnerismo.



Los gremios aeronáuticos denuncian que las negociaciones convencionales "están atascadas y congeladas" desde marzo último, cuando se celebró el último acuerdo. La paritaria anual aeronáutica se extiende entre septiembre e igual mes del otro año y, según los principales referentes, la empresa adeuda un semestre de mejora salarial.



El lunes o martes próximo concurrirán a negociar paritarias los sindicatos aeronáuticos UPSA (Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales), que lidera Raúl Fernández, y APTA (Asociación Personal Técnico Aeronáutico), de Ricardo Cirielli, quienes postergaron las medidas de fuerza a la espera de "los resultados de ese diálogo".



Fuentes de Aerolíneas indicaron que "en el último período paritario, que arrancó el 1 de octubre de 2018 y terminó el 30 de setiembre pasado, Aerolíneas pagó a sus empleados un bono de entre 5.000 y 30.000 pesos en diciembre último, un ajuste de salarios del 10,2 por ciento en enero, un 4,1 por ciento en marzo, un 15,2 por ciento en abril y un bono de 5.000 pesos para los sueldos menores a 100.000 pesos en septiembre".



El paro que estaba anunciado desde las cero de hoy sábado y las 24 horas del domingo iba afectar a 650 vuelos de cabotaje e internacionales, en perjuicio de más de 75.000 pasajeros.



En lo que va del año, la empresa enfrentó 14 medidas de fuerza que afectaron a 160.000 pasajeros.



A media mañana, Macri había señalado sobre el paro que "no corresponde poner de rehenes a la gente", porque "todos tenemos que poner el hombro en una empresa que todavía tiene mucho por hacer".



Durante una charla con LU2 Radio Bahía Blanca, el jefe de Estado argentino agregó que "nunca vi un gremio que se oponga a que lleguen otras empresas a tomar más pilotos". En ese sentido, dijo que "generalmente los gremios lo que buscan es tener la mayor cantidad de empleados posibles y afiliados posibles". "Aún con la revolución de los aviones que hemos hecho estamos lejísimos de la cantidad de vuelos por habitantes que tiene Chile", agregó Macri, y comentó que "tenemos que crecer mucho más y la buena noticia es que eso genera miles de puestos de trabajo".

Los pases de factura en modo urnas

Después que la prensa porteña revelara que Alberto Fernández mantuvo una reunión secreta con el jefe del gremio de pilotos K (APLA), Pablo Biró, cara visble del paro en Aerolíneas, el candidato del Frente de Todos respaldó la postura de los gremios aeronáuticos en el conflicto con la compañía aérea estatal. Tanto Fernández como su flamante adquisición en el espacio K, Florencio Randazzo, le adjudicaron la responsabilidad de la medida de fuerza que estaba anunciada al Gobierno nacional.



Previamente, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, sostuvo" que el paro "era político" y que el pedido de Alberto para que lo levantaran era "una jugada para la tribuna". Lamentablemente siempre estamos con estas amenazas e interrupciones "del servicio: este año llevamos catorce", dijo.