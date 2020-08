Alberto Fernández anunció ayer la prórroga del aislamiento obligatorio hasta el 30 de agosto en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la continuidad o vuelta a Fase 1 de las ‘zonas rojas‘ de 7 provincias que aumentaron considerablemente los contagios de coronavirus. El Presidente también comunicó que se habilitarán los deportes individuales como el tenis, el golf o el turf. Según detalló Fernández, cuatro departamentos de Jujuy; Río Gallegos, en Santa Cruz; y Río Grande, en Tierra del Fuego seguirán en Fase 1 del aislamiento; mientras vuelven las restricciones a Tartagal, en Salta; en Capital y Chamical en La Rioja; y Capital y La Banda en Santiago del Estero. ‘El problema ya no es el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)‘, ya que el virus ‘se ha diseminado en todo el país y la circulación alcanza a 14 provincias‘, graficó Alberto que volvió a poner como foco de los rebrotes en las provincias, las reuniones sociales.

‘El problema está presente y no estamos en condiciones de disponer con quién encontrarnos sin que eso suponga un riesgo‘ para ambas partes, advirtió Fernández, quien destacó que ‘funcionó el plan de ganar tiempo para ordenar el sistema de salud y dar tiempo a la ciencia para encontrar la solución médica, pero el riesgo existe y está lejos de terminarse‘. Acompañado como es habitual desde el inicio de cuarentena por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el Presidente enfatizó la necesidad de ‘acotar lo máximo posible la circulación y el encuentro entre personas‘ para evitar propagar el virus y señaló que ‘todos los gobernadores atribuyeron el aumento de contagios a la mayor circulación‘. ‘Relajarnos y pensar que esto ya pasó es el peor riesgo; está en nuestras manos cuidados, ya no depende de las autoridades‘, subrayó el mandatario, al mencionar que ‘América latina es hoy el epicentro de la pandemia‘. En respuesta a las críticas de la oposición por la larga cuarentena, el jefe de Estado expresó también que ‘algunos sienten que perdieron la libertad y todos extrañamos abrazar a nuestros afectos, pero no tenemos más solución que decirles que en esos encuentros el riegos se potencia enormemente‘.

‘El primer logro fue fortalecer el sistema de salud del AMBA, que por eso puede dar respuesta a todos, pero el número de contagios crece y los sistemas empiezan a mostrar grados de ocupación preocupantes‘, dijo Fernández. Asimismo, aseguró que tanto las industrias como los comercios que se habilitaron ‘siguieron los protocolos de apertura y no hubo problemas de contagios‘ e insistió en que la fuente de los casos positivos son los encuentros sociales, ante lo cual pidió más cuidado, en especial, a los jóvenes, ya que ‘tienen mucho que ver en no promover reuniones clandestinas‘. ‘Quisiera que muchos de los argentinos que reniegan de esta realidad escuchen a los gobernadores de Jujuy y Santiago del Estero sobre cómo se precipitaron los casos por la desaprensión de algunos ciudadanos‘, apuntó el mandatario. Por su parte, Rodríguez Larreta, dijo que la Ciudad registra una ‘estabilidad de casos‘ de coronavirus ‘pero en un nivel alto‘, por lo cual consideró necesario ‘poner el todo el esfuerzo y la responsabilidad de cada uno‘ para bajar ese índice.En tanto, anunció el regreso a la escuela de 5.100 alumnos que perdieron el vínculo pedagógico y la habilitación de actividades con bajo riesgo de contagio. A su turno, Kicillof afirmó en la provincia de Buenos Aires ‘no se puede flexibilizar nada porque hay un riesgo muy grande‘, remarcó el mandatario y destacó que ‘el sistema no está colapsado porque tuvimos el tiempo que nos dio el aislamiento social; si no, estaríamos estallados y hoy estaríamos desbordados, colapsados‘.

Focos bajo la lupa de todos



La ciudad de Río Grande está en Fase 1 desde el 3 de agosto a causa de un rebrote registrado a partir del 20 de julio y que no logra ser revertido: ayer se registraron 71 casos positivos sobre 156 testeos (un 45,5% de las personas analizadas) y se cuentan 1.021 contagios en total. Sólo en la ciudad de Río Grande fallecieron 13 personas desde el inicio de la pandemia, de los cuales 4 murieron el jueves y otra ayer.

Jujuy reportó hasta ayer un total de 4.342 casos, mientras que se lamentaron más de un centenar de fallecimientos y mantendrá el aislamiento hasta el 30 de agosto.

La situación epidemiológica compromete a dos departamentos enteros, Susques ubicado en plena puna jujeña, donde una gran cantidad de trabajadores mineros fueron infectados y Ledesma donde se registra un creciente número de casos, entre ellos trabajadores de la agroindustria del mismo nombre.

A esas zonas se suman las localidades de Humahuaca y Perico, las cuales son denominadas críticas por lo que mantendrán un aislamiento estricto.

En las ciudades de Santiago del Estero y La Banda se registró en las últimas dos semanas un gran crecimiento de casos positivos de coronavirus, a causa del "caso 41" ya que este hombre mantuvo diferentes reuniones sociales y familiares, por lo que los casos se dispararon, y desde el 4 de agosto se registra un promedio de 15 casos por día. Por eso, desde ayer suspendió el transporte público de pasajeros y se cerraron gimnasios, bares, confiterías, restaurantes, peluquerías y la circulación sólo está permitida desde las 8 hasta las 15.

Alerta en La Rioja

También La Rioja volverá a Fase 1 hasta el 30 de agosto. Ayer el gobernador riojano declaró la alerta naranja en toda la provincia porque la ocupación de las camas de terapia intensiva en Capital y Chamical pasó del 44% al 89% en 10 días. Se espera que en breve el gobernador precise cómo será la nueva fase.