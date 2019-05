No se rompe. Los cuatro fundadores de Alternativa Federal repitieron la foto de unidad que dio origen al espacio, aunque no faltaron las críticas y reproches por las tentaciones que pusieron en duda su continuidad.

La idea de abrir el espacio a otras expresiones políticas para conformar un amplio frente opositor, en vez de sumarle fortalezas al peronismo anti K, dejó ayer con un pie afuera de esta propuesta a la otra figura fuerte de la oposición: el exministro de Economía, Roberto Lavagna, que en las últimas horas había amagado con competir dentro del espacio, finalmente resolvió mantener su candidatura presidencial por Consenso 19. Una ruptura que entusiasma a Cambiemos que apuesta a la dispersión de la oposición.



La baja de Lavagna comenzó a gestarse durante la cena que los referente de Alternativa Federal (AF) mantuvieron la noche del martes y terminó por confirmarse ayer en la cumbre a la que no fue el exministro de Economía pese a que había confirmado su presencia.



Los referentes de AF, Sergio Massa, Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto, mantuvieron ayer una cumbre, sin la presencia de Roberto Lavagna, en la que ratificaron que el candidato presidencial de ese espacio se dirimirá en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y convocaron a sumarse a Daniel Scioli y a Marcelo Tinelli.



A regañadientes, Lavagna había bajado su bandera de candidato de consenso y aceptaba someterse a las PASO para dirimir con Massa y Urtubey al candidato presidencial de Alternativa Federal, pero el convite a Scioli pudrió todo.



Scioli es el límite para Lavagna porque el excandidato a presidente forma parte del kirchnerismo y está de un lado de la grieta, justo lo que el economista busca zanjar con su candidatura que apunta a un gobierno de consenso y unidad nacional.



En el encuentro, que se realizó por la mañana en las oficinas del líder del Frente Renovador, los cuatro dirigentes firmaron un compromiso con la ley 27.412 que establece la paridad de género en ámbitos de representación política.



El otro dato clave que dejó la cumbre de los federales es que Schiaretti -nominado para comandar el armado de AF- logró, por ahora, mantener dentro de las filas del peronismo anti K a Sergio Massa. La salida del líder del Frente Renovador -que está siendo tentado en reserva y a viva voz por diversos dirigentes del kirchnerismo- habría significado el certificado de defunción para un espacio que busca ser la tercera vía para romper la polarización Macri-Cristina.



Con Lavagna lejos de su horizonte inmediato, Massa comenzó a probarse ayer en el traje de líder de Alternativa Federal con un rol protagónico antes, durante y después de la cumbre. Massa es hoy quien más intenciones de voto suma con un caudal electoral de entre 12 y 15%. Lejos, con entre 5 y 7% está Urtubey, el otro de los federales que ratificó su precandidatura presidencial.



De la reunión de los cuatro referentes también participaron la líder del GEN, Margarita Stolbizer, y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, quienes también venían en conversaciones con Lavagna. Ambos, definirán en las próximas horas de qué lado jugarán de cara a las elecciones de octubre.



Durante la cumbre de ayer, Schiaretti grabó un video -que fue difundido por las redes sociales- en el que convocó a Scioli y a Tinelli a sumarse al espacio de Alternativa Federal, y ratificó que "los que pretendan ser candidatos" del espacio "deben competir en las PASO", de donde surgirá el candidato a presidente para las elecciones de octubre.



En el mismo sentido se expresó Massa en su cuenta de Twitter: "Nuestro desafío es construir un proyecto de país con políticas de Estado pero sobre todo, con acuerdos" y agregó: "Necesitamos una gran primaria para enfrentar ese desafío y darle a la Argentina un nuevo gobierno".



Massa ya se proyecta



Más tarde, en las misma oficina donde se realizó la cumbre de Alternativa Federal, Sergio Massa se reunió con los diputados nacionales de su bloque, para acordar cómo se sigue después del 10 de diciembre, "tratando de ser mayoría en el Congreso", según dijo la diputada Mirtha Tundis, al salir de la reunión.



Tinelli, honrado



"Es un honor". Esa fue la primera reacción de Marcelo Tinelli ayer cuando trascendió la convocatoria del gobernador, Juan Schiaretti, para que se sume al armado de Alternativa Federal, en esta nueva etapa, ya sin Roberto Lavagna. El conductor televisivo se reunirá con Schiaretti para avanzar en su incorporación.

Massa pide freno a la vanidad política

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, intentó ayer bajar el tono a la disputa por las candidaturas dentro de AF al pedir "salir de la discusión de nombres y la vanidad de la política" para enfocarse "en la construcción de un programa de gobierno". En esa línea, dijo que "el 22 de junio, cuando cierren las listas, vamos a tener los candidatos" y agregó: "La construcción de una alternativa necesita que todos pongamos nuestro esfuerzo y granito de arena para salir del pantano en el que estamos viviendo". "No podemos seguir dando un espectáculo dantesco en el que la gente se despierta viendo a la política pelearse por un lugar y olvidándose que los argentinos la están pasando muy mal", afirmó Massa que llamó de poner fin a "un gobierno que fracasó".

Lavagna no quiere a gente de la grieta

Roberto Lavagna admitió ayer por la tarde que surgieron "diferencias" con



Alternativa Federal "porque se quiere sumar a gente que no estaba en los planes originales", en alusión a Daniel Scioli.



"No podemos sumar a personas que están del otro lado de la grieta, que sigue existiendo", apuntó. Tras esa revelación, confirmó que es precandidato a la Presidencia por Consenso 19. "Las diferencias surgieron porque se quiso sumar a la interna a personas que antes no estaban. Por eso decidí impulsar mi candidatura por Consenso 19, y es posible que se sume (el senador Miguel Ángel) Pichetto", señaló Lavagna. También dejó abierta la posibilidad de sumar a "radicales, peronistas, del GEN, socialistas y de sectores del trabajo y la producción".