Después de demorar la puesta en marcha de la suba de gas natural para morigerar el impacto en la inflación, finalmente el Gobierno le dio luz verde a un aumento de las tarifas a partir del 1 de abril y en algunos segmentos el impacto en las boletas sería de un alza de 300 por ciento. La medida incluye la quita de subsidios, por lo que impactará más en los hogares residenciales de altos ingresos, comercios e industrias en línea con lo que pasó con las tarifas de electricidad.

El precio del fluido en algunos casos se cuadruplicará desde abril, a lo que se sumará una nueva suba para el período mayo-septiembre.

Las empresas del sector esperan que los mayores incrementos se sentirán a partir del segundo semestre con el comienzo del invierno, la baja de las temperaturas y un mayor consumo.

Esto se da en el marco del objetivo del Gobierno en sostener el superávit fiscal en 2024, en donde una de las partidas que se quieren recortar es la de subsidios energéticos. La hoja de ruta de Caputo estipula una reducción de 0,5% del PBI en esa partida para este año.

Según el detalle, los hogares de Nivel 1 (N1) de la segmentación y los usuarios "Servicio General P" (usos no domésticos) verán en abril que casi se triplica el precio del gas que venían pagando, hasta valores de entre 2,79 dólares por millón de BTU y U$S 2,95, según la provincia en la que residan. Actualmente, estos clientes tenían un precio del gas efectivo en pesos y trasladado a las tarifas equivalente a U$S 1.

Mientras tanto, los usuarios residenciales N2 (ingresos bajos) abonarán entre U$S 0,74 y U$S 0,78 por millón de BTU en abril. Hoy pagan aproximadamente U$S 0,40.

Los N3 (ingresos bajos), en tanto, pagarán entre U$S 1,10 y U$S 1,17 por sus bloques de consumo subsidiados, y los mismos valores que los N1 y "P" por el resto de su demanda. Hasta el momento, los hogares N3 tenían reflejadas en sus tarifas un precio del gas de aproximadamente U$S 0,40 por millón de BTU.

Entre mayo y septiembre, los precios del gas subirán otro escalón hasta entre U$S 4,26 y U$S 4,50 por millón de BTU según la zona. La resolución fija estos valores para los hogares N1 y el resto de usuarios, aunque no especifica cómo será el mecanismo de subsidios para los hogares de ingresos bajos y medios, en un período en el que ya debería estar vigente la Canasta Básica Energética (CBE), nueva forma de asignar los recursos del Estado.

El argumento del Gobierno es que los hogares terminaron pagando apenas un 17% del costo medio de abastecimiento de gas del sistema: 70 centavos de dólar por millón de BTU sobre U$S 4,10. Eso fue efecto del atraso de cuatro años y la devaluación del peso contra el dólar de fines de 2023.