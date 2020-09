A 24 horas de cumplirse seis meses de cuarentena en el país por la pandemia de coronavirus, una multitud volvió a marchar ayer en celeste y blanco en las principales ciudades del país con un claro mensaje de repudio al Gobierno nacional.

Con eje en un puñado de medidas polémicas que van desde la extensión del encierro, pasando por la reforma judicial, el desplazamiento de los jueces que investigan las causas de corrupción de Cristina Kirchner, hasta el nuevo cepo al dólar, el reclamo se hizo sentir con fuerza con cánticos, bocinazos y cacerolas.

Como en las convocatorias anteriores, la movilización fue convocada a través de las redes sociales y tuvo como epicentro el Obelisco porteño, al menos otros veinte esquinas tradicionales de los barrios porteños y la quinta presidencial de Olivos. También fue en Córdoba, Santa Fe, Rosario, Mar del Plata, Mendoza, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Jujuy, Bariloche, Neuquén, etc.

También hubo una multitudinaria manifestación en las calles de San Juan -ver página 3-.

En el caso de la manifestación de Salta, se potenció la protesta por la determinación de regresar a ASPO en la Capital, los departamentos de Güemes, Oran y San Martin. Además, los comerciantes reclaman seguir trabajando.

En Olivos, en tanto, la concentración se hizo sobre uno de los carriles de la avenida Maipú, frente a la residencia presidencial, donde los manifestantes concurrieron con banderas y cantaron el Himno nacional -ver nota vinculada-.

En Córdoba, el céntrico Patio Olmos volvió a concentrar el reclamo de los vecinos de la capital provincial que también realizaron extensas caravanas en auto.

La nueva convocatoria comenzó a circular a través de las redes sociales horas después del anuncio de nuevas restricciones a la compra de dólar ahorro. "A dos minutos de dejar de ser una república", era el título de uno de los mensajes viralizados. También se replicó en Twiter con los hashtag: #19SqueSeVayanTodos, #19SPorlaRepublica y #19STodosALasCalles.

"Nos expresamos por el futuro, por la democracia, por el valor del mérito y porque somos cada día más los que pensamos que la Argentina no está condenada a la impunidad ni a la igualación hacia abajo", publicó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien participó de la movilización.

En Olivos, en tanto, la concentración se hizo sobre uno de los carriles de la avenida Maipú, frente a la residencia presidencial, donde los manifestantes concurrieron con banderas y cantaron el Himno Nacional.

Un hombre que participaba de la marcha en el Obelisco dijo a un canal de televisión: "venimos en contra del gobierno. La lucha es larga pero hay que seguir".

Una mujer, en el mismo lugar, explicó: "vine porque quiero un gobierno que hable con la verdad. Eso implica justicia y en consecuencia, paz".

"Quiero un país digno para mis hijas y ahora no está pasando", sostuvo otra mujer.

Un manifestante, en declaraciones al mismo canal frente a la residencia de Olivos, expresó: "vengo por la democracia y la libertad de movimiento, de palabra. Justicia es lo que venimos a reclamar".

"Venimos en defensa de la república y por la justicia", exclamó una manifestante en el mismo lugar.

La última marcha de estas características había tenido lugar hace apenas una semana: el "13S" miles de personas salieron a las calles en todo el país con diversas consignas como el rechazo a la quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, a la cuarentena obligatoria, a la prisión domiciliaria de Lázaro Baéz y a la reforma judicial.

El cántico dedicado a Alberto

Quinta de Olivos. Fue la mayor concentración desde que comenzaron las marchas. No solo hubo vecinos de a pie si no una masiva caravana de autos.





Como ocurrió en las marchas anteriores, la Quinta de Olivos donde reside Alberto Fernández fue uno de los lugares que generaron mayor concentración de manifestantes, quienes entonaron un cántico contra Alberto Fernández.

Frente a la Quinta de Olivos se pudo ver a grandes grupos de gente que, intentando respetar las medidas de distanciamiento social por la pandemia de coronavirus, reclamaron por el desplazamiento de tres magistrados que investigaban a Cristina Kirchner y que fue aprobado por el oficialismo en el Senado esta semana.

Las fotos y videos de las marchas en distintas localidades argentinas invadieron las redes. En particular, se destacó la importante concentración en Olivos, donde vecinos de la quinta presidencial se mostraron a pie, con banderas y pancartas. Otros eligieron acompañar la protesta desde sus autos y sumaron a su reclamo un "ruidazo" de cacerolas y bocinas. Además, los manifestantes entonaron un cántico contra Alberto Fernández: "¡Alberto, cuidado! ¡El pueblo está cansado!".

"Vengo contra el avasallamiento de las libertades. Con el IFE y el dinero que se regala no avanza un país", reclamó un hombre frente a la residencia presidencial, y una mujer, a su lado, exclamó que no quiere que Argentina "sea Venezuela". Y otro lanzó: "Que no se roben la Corte". Se refiere a la Corte Suprema, y apunta a posibilidad de que el Gobierno impulse un proyecto para modificar el número de jueces de la Corte como quiere CFK.