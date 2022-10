La flamante ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, afirmó que el pasaje de los llamados planes sociales a trabajo genuino se puede hacer "con decisión política" y sostuvo que, si bien atenderá todas las demandas de asistencia alimentaria a comedores que realizan los movimientos sociales, el rechazo al reclamo de nuevas altas de beneficiarios es "una definición inamovible" tomada por el Gobierno nacional.

Desde el fin de semana pasado, Tolosa Paz viene trabajando en una "transición ordenada" con su antecesor, Juan Zabaleta, pero el viernes por la mañana la ministra estrenó su cargo en una reunión de varias horas con su colega de la cartera laboral, Kelly Olmos, para juntas avanzar en el "reordenamiento de la política social", poniendo un "techo" al número de planes sociales y para avanzar en la depuración de "duplicaciones" de las asistencias estatales. Aclara, sin embargo, que el universo de beneficiarios que perciben más de un "plan", no es "mayoritario".

Así lo explicó en una entrevista con la agencia Télam en su despacho del Ministerio de Desarrollo Social.

Tolosa Paz reveló que en la reunión con su par de Trabajo ratificaron la idea que hace rato impulsa el Gobierno que es "ponerle techo a las altas de los programas sociales, para que haya un aliento al trabajo y, por otro lado, administrar los recursos de manera responsable para evitar las superposiciones de planes que terminen desalentando la búsqueda del logro del trabajo formal en Argentina. "Si a un plan, le sumo tres o cuatro transferencias más, la brecha con el salario se achica y la gente puede estar siendo desincentivada para la búsqueda del empleo", explicó la titular de Desarrollo Social.

Al ser consultada si el Estado lleva un registro de este tipo de planes sociales la funcionaria fue tajante: "Ya no hay excusas, datos tenemos, y gente a la que se le puede decir: venga y anótese".

De esta manera, la ministra ratificó la continuidad de la auditoría que se puso en marcha durante la gestión de Juanchi Zabaleta, y reveló que la idea es "profundizarla para saber qué quieren hacer, qué sueñan esas mujeres, y digo mujeres porque son la mayoría del Plan Potenciar".

De esta manera, Tolosa Paz se refiere a la medida anunciada por el ministro de Economía a fines de agosto, con la que se busca convertir 200 mil planes sociales a empleo a través de beneficios para las empresas que los contraten.

En ese sentido, Tolosa Paz destacó que está de acuerdo con el decreto ya que tiene ventajas en cuanto a las cargas patronales del empleador en su responsabilidad, pero no toca el aporte del trabajador. "Los empresarios plantean que el aporte del 17% que aporta el Estado, y no ellos, no vaya a la caja previsional. No estoy de acuerdo. Eso desfinancia al sistema previsional de Argentina".

Sobre los últimos datos de pobreza que publicó el INDEC el 28 de septiembre, la ministra detalló: "Achicamos la pobreza y aumentó la indigencia. Hay un sector que tiene una cobertura social, como puede ser una mamá con un hijo solo, que está en el límite de la indigencia, porque tiene la cobertura con la AUH y la Tarjeta Alimentar. Pero un señor de 50 años que trabajó desde los 6 y ya no puede hacerlo y no tiene hijos, no tiene esa cobertura".



¿El ejemplo a seguir?

Tolosa Paz elogia y pone en valor la administración que Alicia Kirchner hizo de las políticas sociales, cuando recibió "1.800.000 jefas y jefes de hogar y dejó 200.000". Aunque reconoce que existe un "núcleo duro" de beneficiarios "que va a seguir necesitando asistencia".